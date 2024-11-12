警將軍澳反爆竊拘29歲內地男　檢螺絲批及黑色衫褲

將軍澳警區過去一個月接獲多宗發生於銀線灣及銀巒路一帶的爆竊案件。調查顯示，賊人會選擇一些依山而建的屋苑，利用山坡叢林及夜色作掩護，特別是趁入黑時分，沿山坡潛入屋苑爆竊。有見及此，將軍澳警區特遣隊、軍裝巡邏小隊、警犬隊、東九龍總區衝鋒隊人員及機動部隊等，一連九日（2日至10日）在清水灣道一帶進行代號「捲聲」（MICROLLER）的反爆竊行動以打擊及預防爆竊等罪案。



其間，人員於清水灣道近新清水灣道截查一名形跡可疑男子，並在其黑色背囊內檢獲兩支螺絲批、黑色短袖上衣及黑色長褲。經調查後，該名29歲內地男子涉嫌「外出時備有偷竊用的物品」被捕，他現正被扣留調查。案件現交由將軍澳警區刑事調查隊第6隊繼續跟進。



將軍澳警區特遣隊、軍裝巡邏小隊、警犬隊、東九龍總區衝鋒隊人員及機動部隊等，一連九日（2日至10日）在清水灣道一帶進行代號「捲聲」（MICROLLER）的反爆竊行動以打擊及預防爆竊等罪案。（警方提供）

將軍澳警區特遣隊、軍裝巡邏小隊、警犬隊、東九龍總區衝鋒隊人員及機動部隊等，一連九日（2日至10日）在清水灣道一帶進行代號「捲聲」（MICROLLER）的反爆竊行動以打擊及預防爆竊等罪案。（警方提供）

警方提醒，市民外出前應通知家人、家傭、同住人士或鄰居。如他們見到或聽到單位內外有任何可疑人或情況發生，應立即報警求助。警方亦鼓勵居民加強家居防盜措施，例如安裝具有動態識別功能的智能閉路電視系統，偵察非法進入屋宇的擅進者，以便及早發現進行爆竊的疑犯。

將軍澳警區特遣隊、軍裝巡邏小隊、警犬隊、東九龍總區衝鋒隊人員及機動部隊等，一連九日（2日至10日）在清水灣道一帶進行代號「捲聲」（MICROLLER）的反爆竊行動以打擊及預防爆竊等罪案。（警方提供）

市民及保安人員亦要多加留意居所附近山坡位置有否可疑活動，如遇到或從閉路電視發現可疑人，應立即報警求助。如發現任何可疑人士，可致電九九九報警求助或致電6277 4500與將軍澳警區特遣隊人員聯絡。