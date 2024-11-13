有片｜觀塘圖搶$50萬現金　印尼賊被撳地哀嚎　多疊金牛散落一地

觀塘昨午（12日）發生搶劫案，一名男子在銀行將50萬元支票兌換成現金後，懷疑被一名可疑人士尾隨，男事主走到鴻圖道37號鴻泰工業大廈，被另一名男賊衝出企圖搶錢。事主與男賊糾纏並推跌及制服對方，由大廈保安協助報警，另一疑人則逃去無蹤。警員到場拘捕涉案印尼籍男賊，並正追緝其餘疑犯。據了解，事主是一間電器公司的職員，事件中他幸無損失。



有網上影片見到，當時男疑犯在鴻泰工業大廈地下大堂，被一名男子制服在地，其間曾被人拳打，又遭壓至大叫「唔好打我呀！」多疊1,000元鈔票散落地上。其後有其他人協助按住疑犯，並有人拿起一疊鈔票點算。



涉案印尼男被一名男子按壓在地上制服 ，多疊1,000元紙幣散落地面。（香港突發事故報料區／Bosco Chu 影片截圖）

網上影片可見，一名身穿黑衣及牛仔褲、相信是印尼籍男疑犯的男子，被一名穿黑衣黑褲的男子按壓在地上，多疊1,000元紙幣四散在地面，還有一副眼鏡跌於地上。其後黑褲男向印尼男頭部連揮數拳，印尼男則抱頭捱打，並不斷大聲哀嚎。當時有數人在旁觀察，當中有人勸黑褲男「撳住佢（印尼男）就得啦，唔好打喇，報警！」印尼男之後舉起雙手求饒稱「唔好打我呀！我冇走呀！」黑衫男則大叫「咪郁！」並繼續把他按在地上。

男子向印尼男頭部連揮數拳，印尼男雙手抱頭捱打，其間不斷大聲哀嚎。（香港突發事故報料區／Bosco Chu 影片截圖）

從另一段影片可見，除了黑褲男外，亦有途人幫忙按壓印尼男，另一男子走近查看，稱「兩個人撳住佢撳到㗎喇！」印尼男趴在地上被黑牌男箍頸，又遭另一人坐在身上，狀況痛苦，一度拍打黑褲男的手要求放開，並高呼「I can't breathe！（我不能呼吸！）」。

印尼男被制服後遭箍頸，狀況痛苦，並稱不能呼吸。（香港突發事故報料區／Bosco Chu 影片截圖）

在最後片段中，有約5名男子圍着印尼男，他無再被箍着，只餘一名背心男跪在其背部繼續將他按在地上，並有另一人協助將印尼男的手按在背後；另一男子則蹲在地上點算紙幣鈔票。

印尼男曾高舉雙手求饒。（香港突發事故報料區／Bosco Chu 影片截圖）

警方表示於昨午3時許，接獲鴻泰工業大廈保安報案，指一名男子疑被搶劫，有人將一名男疑犯壓在地上。警員趕至經調查相信後，28歲姓馬男子昨午到銀行兌換50萬元支票後，將現金擺放在袋內，步出銀行時疑被一名可疑人士尾隨。當馬男到達鴻泰工業大廈時，男疑犯突衝出打開其背囊企圖搶錢搶袋，其間兩人互相糾纏，男疑犯被按在地下制服，工廈保安見狀報案，另一疑人逃去。

涉案37歲印尼籍男疑犯當場被捕，警方將案件列作列作「搶劫」，交由觀塘警區刑事調查隊第6隊跟進，現正追查其餘疑犯的下落。