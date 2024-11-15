屯門車撞舖｜剛翻新眼鏡舖變廢墟　目擊者指車速快　司機狂道歉

屯門富健花園今午（15日）發生私家車剷上行人路再撞舖的驚險交通意外，釀成4人受傷，幸全部人輕傷及清醒。被撞的眼鏡舖開業20多年，剛翻新不久，怎料被車撞，現場所見，眼鏡舖形如廢墟，玻璃飾櫃被撞冧，雜物散落一地。一名男職員到場善後，他大感無奈，暫未知損失金額。



據對面麵店職員形容，涉事私家車車速快，先撞及更亭後再衝前。年約40至50歲的司機肇事後下車，不斷道歉。據知，麵店老闆亦對事故感震驚，與食客談及意外時，稱應考慮在門前安裝鐵柱或圍欄，以防再有同類意外發生。



屯門富健花園有私家車剷入眼鏡舖，職員指店舖開業20多年，剛翻新不久。（王譯揚攝）

對面麵舖職員指出，涉事私家車先撞向停車場的更亭及閘桿，閘桿被撞至歪斜，繼而懷疑失控，高速直撞向行人路欄杆，然後剷入眼鏡舖。意外中，一名老婦及一名年輕男子受傷，疑被玻璃碎濺傷。該名年輕男子曾坐在麵店前休息，臉部疑被玻璃割傷流血。男司機肇事後，下車不斷道歉。職員懷疑有人在慌亂間誤把油門當煞車，由於車速快，幸好有欄杆阻擋，否則直撞途人恐危及生命。

網上圖片可見，受傷老婦跌坐在私家車車頭旁，仍然清醒，有途人上前慰問。

事發於今日下午3時許，意外中導致4人受傷，包括男司機、一名乘客及兩名途人，全部人受輕傷，由救護車送往屯門醫院治理。警方其後安排拖車拖走涉事私家車。