屯門車撞舖｜72歲老婦捱撞斷肋骨留醫ICU　60歲男司機涉危駕被捕

屯門今日（15日）下午3時許發生嚴重車禍，龍門路45號富健花園2座一輛私家車，從停車場駛離時，懷疑失控向前衝，掃毀欄杆再撞毀玻璃，剷入地下一間眼鏡店舖，釀成4人受傷。



警方表示，涉事私家車由上址一停車場駛出，期間懷疑失控撞倒在行人路上途人，之後再撞向附近一店鋪。該名60歲姓朱男司機，涉嫌危險駕駛導致他人身體嚴重受傷被捕，現正被扣留調查。



警員及救護員接報到場，60歲姓朱男司機、62歲姓范男乘客及27歲姓盧男途人俱手腳受傷，72歲姓鄧女途人則胸口、眼、手腳受傷，4人均清醒被送往屯門醫院治理。據悉，司機當時駕車接載老闆，疑誤把油門當煞車，釀成意外，被撞的72歲女途人肋骨斷裂，眼睛腫脹，目前留醫屯門醫院深切治療部。

車輛剷入地舖，警方圍封現場調查。（王譯揚攝）

人員到場治理傷者。（網民Ho Him Chung）

事發周五（15日）下午3時25分，屯門龍門路45號富健花園2座對出，一輛私家車出車閘後，向前衝約5米，掃毀約4米欄杆，並撞入地下一間眼鏡店舖，車禍釀成4傷，包括涉事司機及乘客，還有2名途人，其中一名老婦傷勢較重。幸經救護員檢查後，證實傷者全部都輕傷及清醒，並安排救護車將他們送往屯門醫院治理。

現場圖片可見，車內安全氣袋彈出；行人路的圍欄及垃圾桶被掃毀，一間眼鏡店舖玻璃櫥窗被撞爛，店舖入貨架亦倒下，玻璃碎散落一地。現場保安員指，幸好有欄杆阻隔，雖有2名途人不幸受傷，相信傷勢不重。有街坊則指，被撞眼鏡舖翻新不久，詎料遭撞毀。