西營盤藝里坊店舖遭爆竊失$6萬財物　警同日晚上拘54歲漢

西營盤打卡勝地「藝里坊（ARTLANE）」昨（17日）發生爆竊案，店舖閘門被撬，總值6萬元的古董錶、紅酒和現金不翼而飛。



警方翻查閉路電視片段，經調查後，警方於同日（17日）晚上於區内拘捕一名54歲姓鍾本地男子，涉嫌「爆竊」，被捕人現正被扣留調查，案件交由西區警區刑事調查隊第四隊跟進。

一名戴口罩、踢拖男子闖進舖內後，然後探頭四處張望。（受訪者提供片段截圖）

據閉路電視片段可見，昨（17日）晨6時43分左右，一名戴口罩、穿拖鞋的男子潛入舖內，然後探頭四處張望，其後移動一個裝載手錶的玻璃櫃，伸手從櫃後開門取走手錶，放進環保袋內。踢拖男又在店內四處搜掠，並在一個木架內取走一支紅酒後，施然離去。

據了解，案中失竊13隻「OCTO 樂都表」，包括7隻古董錶、6隻新款手錶被盜；另有現金及紅酒不翼而飛，總值逾6萬元。

踢拖男其後走向一個裝載手錶的玻璃櫃，偷取櫃內的手錶。（受訪者提供片段截圖）

店主昨日表示估計，因店舖閘門的鎖壞了，令賊人有機可乘。另外，相信賊人發現玻璃櫃門後方插着鎖匙，才輕易扭開鎖匙盜去手錶。

踢拖男伸手打開櫃門後，將玻璃櫃推前，再取走手錶。（受訪者提供片段截圖）

踢拖男盜去手錶，將手錶放進袋內。（受訪者提供片段截圖）

圖為被盜的「OCTO 樂都表」，其中7隻為古董錶、6隻為新款手錶。（受訪者提供）

舊區活化的「藝里坊（ARTLANE）」除有新樓盤，亦融合了多名本地和國際藝術家的作品，在忠正街、奇靈里及石棧里一帶的建築物外牆，創作出風格各異、色彩奪目的壁畫，是近年新興的「人氣壁畫村」及打卡勝地。香港旅遊發展局及民政事務總署等，亦在網站向遊客推薦。

玻璃櫃門後方插着鎖匙，賊人扭開鎖匙盜去手錶。（受訪者提供）