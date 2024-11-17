天眼直擊｜西營盤打卡勝地藝里坊店舖遇竊　踢拖男掠13隻樂都手錶

西營盤打卡勝地「藝里坊（ARTLANE）」發生爆竊案。今（17日）午2時11分，警方接獲報案，指忠正街石棧里藝里坊一間店舖閘門被撬，舖內有手錶不翼而飛。據了解，案中失竊13隻「OCTO 樂都表」。樂都職員及遇竊店主向《香港01》透露，用作展示的7隻古董錶、6隻新款手錶被盜；另有現金及紅酒不翼而飛，總值逾6萬元。



據閉路電視片段可見，今早6時43分左右，一名戴口罩、穿拖鞋的男子潛入舖內，然後探頭四處張望，其後移動一個裝載手錶的玻璃櫃，伸手從櫃後開門取走手錶，放進環保袋內。踢拖男又在店內四處搜掠，並在一個木架內取走一支紅酒後，施然離去。



一名戴口罩、踢拖男子闖進舖內後，然後探頭四處張望。（受訪者提供片段截圖）

據了解，遇竊店舖與創立於1848 年的「OCTO 樂都表」合作，展示相關手錶，其中有13隻被盜。樂都一名職員向《香港01》透露，被盜的包括有7隻古董錶、6隻新款手錶，價值逾4.6萬元；用作售賣的手錶，則幸保不失。被盜手錶於80年代十分流行，為瑞士製錶業的傳奇品牌，而近期亦推出3款全新限量型號回歸市場。

店主則表示，除13隻手錶外，店內有約2.1萬元現金及一支480元紅酒被盜去。她估計，因店舖閘門的鎖壞了，令賊人有機可乘。另外，相信賊人發現玻璃櫃門後方插着鎖匙，才輕易扭開鎖匙盜去手錶。

踢拖男其後走向一個裝載手錶的玻璃櫃，偷取櫃內的手錶。（受訪者提供片段截圖）

舊區活化的「藝里坊（ARTLANE）」除有新樓盤，亦融合了多名本地和國際藝術家的作品，在忠正街、奇靈里及石棧里一帶的建築物外牆，創作出風格各異、色彩奪目的壁畫，是近年新興的「人氣壁畫村」及打卡勝地。香港旅遊發展局及民政事務總署等，亦在網站向遊客推薦。

踢拖男伸手打開櫃門後，將玻璃櫃推前，再取走手錶。（受訪者提供片段截圖）

踢拖男盜去手錶，將手錶放進袋內。（受訪者提供片段截圖）

圖為被盜的「OCTO 樂都表」，其中7隻為古董錶、6隻為新款手錶。（受訪者提供）

玻璃櫃門後方插着鎖匙，賊人扭開鎖匙盜去手錶。（受訪者提供）