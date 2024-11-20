連翔道電單車失事│昏迷男鐵騎士僅18歲　持外國執照換牌非「P牌」

連翔道地下行車道（又稱柯士甸道西隧道）昨晚發生嚴重車禍，一輛電單車駛至往葵涌方向管道一個彎位時失事翻側，車上男司機及女乘客受傷昏迷。據了解，男司機年僅18歲，經送院搶救後仍然不省人事，被送上深切治療部留醫；而38歲女乘客則於急救後稍為恢復知覺，送到病房作進一步治理。



消息稱，該名男司機雖年僅18歲，但並非暫准駕駛執照（俗稱「P牌」）持有人。男司機據知為外國抵港，早年在海外考獲電單車牌，回港後循運輸署「免試簽發正式駕駛執照」手續申請本港正式駕駛執照。香港法例規定，須年滿18歲方可考取駕駛執照；而在海外不少國家，考取駕駛執照的年齡的下限只須16歲。至於本港運輸署認可、可作免試換牌的國家則有30多個。

涉事電單車在連翔道地下行車道（即柯士甸道西隧道）失事。（羅日昇攝）

由於傷者持有正式駕駛執照，故駕駛電單車載同乘客並無違法。根據運輸署資料指出，暫准駕駛執照持有人駕駛車輛時，必須在車輛的前面及後面展示「P」字牌；駕駛電單車或機動三輪車時不得接載乘客。即使在車速限制超過每小時70公里的路段行駛，亦不得以超過每小時70公里的車速駕駛車輛；在設有3條或以上行車線的快速公路上，不得駕駛車輛行駛最右線。

路面遺下頭盔。（羅日昇攝）

而車禍現場連翔道地下行車道，於今年8月曾發生致命意外，造成一死一傷。8月10日凌晨零時許，一輛本田電單車，沿隧道往西隧方向行駛，落斜駛至一個右彎時懷疑失控「自炒」，繼而連人帶車，撞向左邊石壆和路牌。

本田電單車沿尖沙咀連翔道地下行車道往西隧方向行駛，落斜駛至一個右彎時懷疑失控「自炒」。（資料圖片/李家傑攝)

31歲姓鄭男司機意外後幸仍清醒，33歲姓石男乘客則當場昏迷，鄭男負傷為石男人工呼吸和心肺復甦（CPR）急救，其間呼喊對方名字，石男其後由接報趕至的救護員送院搶救，延至同日凌晨2時29分不治。鄭男事後因涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕。據知，他與石男為同事，在中環下班後到尖沙咀取車，不料行車期間發生意外。