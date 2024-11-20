兩男扮水電維修工網上招客　收訂金後消失　涉7宗案呃$3萬被捕

兩名男子假扮水電工人，在社交平台招攬生意；但收取訂金後卻藉詞拖延，甚至向事主借錢，最終去如黃鶴。警方經調查後，以涉嫌詐騙拘捕2人，相信他們與7宗同類案件有關，涉款逾3萬元。



元朗警區接手調查案件。（資料圖片）

元朗警區刑事部署理總督察陳翎稱，警方於去年6月至今年11月接獲7名受害人報案，指稱一個犯罪團伙在不同的社交平台假扮水電工，接觸尋求維修服務的受害人，詐稱能提供協助。為博取信任，騙徒會上門到受害人的家中扮檢查，並發出虛假的報價單。惟收取訂金後，卻以不同藉口拖延維修，例如聲稱安排另一位工人接替工程，甚至指公司周轉問題，向受害人借錢，最終失去聯絡；7宗案件涉及32,000元。

警方經深入調查後，於本周一（18日）「以欺騙手段取得財產」罪拘捕2名男子（32歲及33歲），兩人分別是主腦及協助收取騙款的傀儡戶口持有人，其中一人已被落案，今日下午屯門裁判法院提堂。

根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第17條，「以欺騙手段取得財產」，最高刑罰為監禁10年。

他提醒巿民，在社交平台購買服務及產品時，宜了解相關公司的背景，包括是否持牌及是否信譽良好。同時亦可透過警方的防騙伺服器，檢查電話號碼及戶口號碼是否有可疑。