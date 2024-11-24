荃景圍及掃管芴住宅淪製毒工場　25歲男租客被控3罪　明日提堂

秀茂坪警區反三合會行動組人員根據線報及深入調查後，鎖定兩個分別位於荃灣荃景圍及屯門掃管芴的毒品製造工場，並揭發一名25歲男子，租用兩個私人住宅單位用作製毒工場。行動中，人員共檢獲市值220萬的可卡因。該名男子將會被暫控一項「販運危險藥物」罪及兩項「製造危險藥物」罪，案件明日（25日）於西九龍裁判法院提堂，並由秀茂坪警區反三合會行動組繼續跟進。



案件明日（25日）在西九龍裁判法院提堂。（資料圖片）

警方指，人員先在上周五（22日）展開埋伏行動，於荃景圍一個私人住宅單位外，截獲一名25歲本地男子，並從其身上檢獲約379克懷疑霹靂可卡因。人員其後在該名男子租用的單位內，檢獲約一公斤懷疑霹靂可卡因 、約256克懷疑可卡因粉末、用作製毒的原材料及一批製毒工具。警方當場以涉嫌「販運危險藥物」及「製造危險藥物」拘捕該名男子。

警方及後於昨日（23日）凌晨，再突擊搜查另一個位於掃管笏、由被捕人所租用的私人住宅單位，並於該單位發現約387克懷疑霹靂可卡因、用作製毒的原材料及一批製毒工具；警方共檢獲的可卡因市值約220萬元。

案件由秀茂坪警區反三合會行動組繼續跟進。（資料圖片）

警方重申，製造及販運危險藥物屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及終身監禁。