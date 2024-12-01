旺角警區「薪火計劃」七週年464人通過遴選　蕭澤頤：做好呢份工

旺角警區昨日（11月30日）舉行「薪火計劃」七週年晚會暨總監就職典禮，計劃自2017年開展至今，已有464位「薪火」學員成功通過警隊遴。晚會上，香港警務處處長蕭澤頤與在場的學員深入交流，鼓勵他們堅持「齊心、真心、誠心」，期望他們將來成為警隊一份子後要時刻謹記「做好呢份工」。



香港警務處處長蕭澤頤、西九龍總區指揮官吳樂俊、油尖旺區校長會主席梁冠芬校長及油尖旺家長教師會聯會主席麥丹莉等多位嘉賓獲邀出席。（警方提供）

晚會主題為《七年傳承，薪火相續》，共分為七個篇章。學員們透過歌劇分享他們在「薪火計劃」中的成長點滴，亦對一眾義務教官的無私奉獻表達謝意。

香港警務處處長蕭澤頤、西九龍總區指揮官吳樂俊、油尖旺區校長會主席梁冠芬校長及油尖旺家長教師會聯會主席麥丹莉等多位嘉賓獲邀出席。蕭澤頤與在場的學員深入交流，鼓勵他們堅持「齊心、真心、誠心」，期望他們將來成為警隊一份子後要時刻謹記「做好呢份工」。他亦衷心感謝所有義務教官，表彰他們於工餘私人時間對學員提供多元化的訓練。

晚會上，「薪火計劃」創會主席羅犖銘BBS MH、創會副主席陳香蓮JP、創會總監王子成MH、吳錦祥，以及總監黃美燕、丁天佑、鄭炳強、葉德榮及陳瑞祿接受處長委任，更一同慶祝「薪火計劃」正式註冊成為社團的里程碑。

蕭澤頤與在場的學員深入交流。（警方提供）

「薪火計劃」於2017年開展，目的為有志投身警隊的青少年介紹警務工作及招募過程，提升他們加入警隊的信心。「薪火計劃」開展的首5年只招收了204名學員，包括區內的中學生及少年警訊會員，5年間亦只有55名學員成功投考警隊。

計劃自2022年中起進行重大改革及調整，目標為更好裝備學員，讓他們能成功投考警隊及於警察學院完成訓練及畢業，學員人數自此增長7倍多。過去7年已經有464位「薪火」學員成功通過警隊遴選，單2023年就有108人成功投考，2024年則已經有258人成功通過，即大概每5位入職的警務人員，就有1位是薪火學員。