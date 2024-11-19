香港警察抖音帳號成立一周年　甄子丹與蕭澤頤合拍影片重溫點滴

警務處公共關係部去年11月19日啟用抖音官方帳號，並指警隊透過開拓更多社交媒體渠道，期望加強與香港、內地及其他地區民眾的接觸，特別是青年人，從而更有效地傳遞防騙滅罪訊息及展現警隊正面形象，說好警察故事。今日為抖音官方帳號開設一周年，公共關係部再邀來武打名星甄子丹與警務處處長蕭澤頤合拍短片，重溫帳號開設一周年以來的點滴。



警務處抖音官方帳號開設一周年，甄子丹及蕭澤頤合拍影片。（警方提供）

警務處去年開設抖音官方帳號，希望透過開拓更多社交媒體渠道，期望加強與香港、內地及其他地區民眾的接觸，特別是青年人，從而更有效地傳遞防騙滅罪訊息及展現警隊正面形象，說好警察故事，而帳號將由蕭澤頤帶領不同崗位同事拍攝的短片揭開序幕。

「香港警察」抖音官方帳號（https://v.douyin.com/iRabLepf/）是繼Facebook、Instagram、X、WhatsApp頻道、YouTube、小紅書、微信及微博 後，警隊新增的第九個社交媒體官方帳號。

警務處指，隨着短視頻平台急速興起，警隊希望透過抖音平台，以創意短視頻形式，將各種實用及多元化的資訊傳遞給觀眾。適逢今日為帳號成立一周年，警方邀來武打名星甄子丹與警務處處長蕭澤頤合拍短片，與大眾回歸過去一年抖音帳號的發展。