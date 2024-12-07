香港仔三級火｜航拍直擊消防救火　整排船廠陷火海　燒至頽垣敗瓦

香港仔深灣道17至20號的船廠，昨日（6日）下午發生三級火警，焚燒近5小時始救熄。由於火勢蔓延，多間船廠被焚毀，現場一片頽垣敗瓦。《香港01》獲讀者提供多段航拍影片，紀錄了昨日火警時，消防的救火過程，可見整排的鐵皮船廠均見有火光及冒出大量濃煙，消防分別動用滅火輪水炮、鋼梯水塔及升降台水塔灌救，多角度射水包圍火場，部分航拍片段可見船廠內放有正維修或暫泊的快艇及遊艇，部分船隻相信受火警影響燒毀。



12月6日在深灣道船廠發生三級火，讀者向《香港01》提供當時消防救火時的情況。（讀者提供）

今日（7日）消防員繼續在火場射水，只見多間船廠焚毀，內裡一片漆黑凌亂。從高空望下，有多間船廠鐵皮頂倒塌，廠內頽垣敗瓦，嚴重熏黑，損毀情況十分嚴重，甚至有停泊在船廠外的私家車被波及。

火警翌日（7日）消防員繼續在場射水降溫。（黃偉民攝）

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有船廠維修師傅回到現場視察，憶述附近船廠起火後快速蔓延，他曾嘗試救火不果，「一路燒，一路蔓延，當時好犀利， 我哋控制唔到，所以離開。」他認為火勢蔓延原因是環境密集，只用鋅鐵皮間隔，且船廠放置不少易燃物品，並預料受波及船廠損失慘重，估計約10船廠受影響，損失共計過億元。

消防：蔓延迅速 有人嘗試滅火一段時間後始報警

消防處消防區長（港島西）胡偉鴻昨日表示，最先起火是深灣道18號一間船廠，消防在下午約4時11分接報，約5分鐘後到達現場，由於火勢非常猛烈，需要動用更多資源灌救，故於下午4時45分將火警升為三級。火警於晚上7時05分被包圍、8時22分受控，8時55分大致被救熄，起火原因有待調查。

胡偉鴻指，現場為5間相連鐵皮船廠，總面積約150米乘100米。由於火警波及正在維修的纖維船隻，蔓延迅速，加上火場面積大，故要動用更多滅火喉灌救，增加救援難度。據消防了解，船廠起火後，有在場人士先嘗試滅火一段時間後始報警，故相信報案時火勢已發展一段時間。

火警中，消防處共調派55架消防車及救護車和一部潛水支援快艇，出動228名消防及救護人員，動用4條喉、4隊煙帽隊、4座滅火輪水炮、2座鋼梯水塔及1座升降台水塔灌救，並出動一部滅火機械人滅火，以及派出兩架無人機在空中協助監察火勢發展。

香港仔分區助理指揮官（行動）總督察李嘉暹稱，由於未確定起火原因，現階段並無證據顯示案件涉及刑事成分。

▼ 火警情況（12月6日） ▼



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火警發生於昨日（6日）下午4時11分，深灣道17至20號船廠起火，火勢猛烈，黑煙席捲半空。消防其後將火警升為三級，動用多條喉及煙帽隊灌救，並一度發出特別通知，指處方正進行滅火行動，如市民受到隨風飄散的煙霧和異味影響，請關閉門窗及保持鎮定。

消防大型滅火輪在對開海面近岸射水撲救。灌救期間曾爆出火球，有目擊者驚呼：「嘩！」

起火船廠火勢猛烈。（讀者提供）

據網上片段可見，多間鐵皮屋冒出大量濃煙，並接連傳出爆炸聲。一名男子呆站在鐵皮屋外行人路上，被滾滾黑煙籠罩，附近有人多次大叫「走呀！」同時，亦有人走近推走一輛電單車。

此外，現場又傳出一把女聲，哽咽淒厲大叫：「幫手呀！返嚟呀！『拖肥』走唔到呀！火燭呀！我哋船廠呀！」有外籍人士途經對面馬路，取出手機拍攝船廠情況；車輛則照常駛過船廠對開的馬路。

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