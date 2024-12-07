防騙活動｜警特別版「熊提」掛飾現尖東海濱　快閃兩日可「領養」

全球最大型熊貓展覽「PANDA GO！香港遊」，於今日（7日）起在尖沙咀星光大道展出2,500隻大熊貓雕塑，為配合這股「熊貓熱」，警務處舉辦「全城最『熊』‧『熊提』快閃打卡領養活動」。而由深水埗警區製作的特別版「熊提」掛飾已放滿尖東海濱提子路其中一間小屋，快閃活動只限今明兩日，若想獲「熊提」掛飾，可查看香港警察Instagram。



由深水埗警區製作的特別版「熊提」掛飾放滿尖東海濱提子路其中一間小屋，快閃活動只限今明兩日。

警務處早前獲邀參與聖誕燈飾活動，以「提子Bling Bling『照』尖東」為主題，製作了一系列「提子」裝飾及活動，市民由11月下旬起至12月29日期間，可到尖東一帶沿「提子聖誕之路」歡渡佳節，包括與18款「提子」合照、沿途往6間聖誕小屋收集「提子集章卡」及自製個人化聖誕卡，更有歷來戶外最大「提子」。

而有團體亦將於周六（7日）在鄰近尖沙咀星光大道展出2,500隻大熊貓雕塑。為配合這股「熊貓熱」，警務處舉辦「全城最『熊』‧『熊提』快閃打卡領養活動」，為「提子」藝術裝置及小屋添上熊貓元素，推出熊貓版本的「提子」掛飾 ——「熊提」並配合打卡活動，將限量快閃限定版「熊提」掛飾給市民「領養」回家，與民同樂及更進一步透過「提子」宣傳防騙意識。

另外，警務處亦因應活動，特別製作「熊提」WhatsApp貼圖，為活動預熱，同時希望市民不忘提醒身邊人「提防騙子 由您開始」！市民可點擊以下連結或掃瞄二維碼下載貼紙，與親朋好友分享。https://whatsticker.online/p/747995qXZAsFy/HK

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聖誕版「提子」動畫短片，11月28日正式登陸尖沙咀中心及帝國中心外的幕牆，該幕牆由超過8.2萬顆LED圓點燈組成、面積達4,000平方米。（梁偉權攝）

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12月20日至27日，亦會舉辦線上慶祝活動，市民請密切留意香港警察各官方社交媒體帳號，以獲得別注版「提子」紀念匙扣的最新消息！（警方提供）

「提子bling bling照尖東」

日期：11月28日至12月29日

地點：尖沙咀東海濱長廊、梳士巴利道至百周年紀念花園、帝國中心

推介景點：「提子聖誕之路」設18個不同造型的提子公仔；6間聖誕小屋收集「提子集章卡」及自製個人化聖誕卡；歷來戶外最大「提子」 、由逾8.2萬顆圓點燈製成的大型LED動畫幕牆。