香港仔三級火｜消防續射水　貨物濕水報銷　無線電老闆望早日復業

香港仔深灣道船廠三級火警，至少10個鐵皮屋被焚毀，現場一片頽垣敗瓦。事發踏入第三日，消防員繼續射水降溫。李先生經營的無線電公司，正正在起火船廠旁邊。火警當日他企圖用滅火筒及水喉救火，但不成功。貨物濕水報銷，面對廿年心血付諸一炬，李先生除了無奈還是希望火警危機早日消除，能夠重建繼續營業，供養兒子讀書。



李先生經營的無線電公司，正正在起火船廠旁邊。火警當日他企圖用滅火筒及水喉救火，但不成功。（受訪者李先生提供）

起火源頭深灣道18號「聯發祥船廠」，門楣招牌被燒到熏黑，字跡模糊。船廠大致分為兩邊，左方廠址是起火位置，右邊為寫字樓。消防員今日（8日）繼續在火場射水降溫，包括起火船廠旁邊的無線電公司。

無線電公司老闆李先生今年55歲，經營業務20年。據他所知，附近船廠都超過40年歷史。當日火勢由船廠首先蔓延至17號李先生的舖位，李衝出舖見到冒出大量黑煙，與毗連船廠太子爺商議後，返回舖頭取滅火筒嘗試在18號舖救火，但不成功，「噴時埋唔到火勢，亦都怕爆炸，冇乜作用啦。」只好撤退到路邊開水喉射水，但已無法阻止。與此同時船廠太子爺報警，消防趕至將他們疏散到安全地方。

目睹公司資產付諸一炬，李先生感到十分無奈，可幸的是沒有造成人命傷亡，但無線電貨物「濕咗水全部都報銷」，損失有機會逾百萬元。（鄭嘉惠攝）

「睇住燒，冇辦法。」目睹公司資產付諸一炬，李先生感到十分無奈，可幸的是沒有造成人命傷亡，但無線電貨物「濕咗水全部都報銷」，損失有機會逾百萬元。今日李先生與鄰店負責人，一同返回深灣道善後，但由於未解封，進入辦公室仍須等待火警危機完全消除。

被問到會否繼續營業，李先生指自己是家庭經濟支柱，「我停咗（業）之後屋企已經冇收入啦，個仔亦都讀緊書。」希望能夠盡快重建繼續營業，見步行步。

▼ 火警情況（12月6日） ▼



12月6日在深灣道船廠發生三級火，讀者向《香港01》提供當時消防救火時的情況。（讀者提供）