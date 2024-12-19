文苑街糞水｜地理、私駁渠管及政府工程夾擊　區議員：影響臨時性

佐敦八文樓之一「文苑樓」對開文苑街，近半年來行人路下的渠口不時「泄糞」，臭氣熏天，食肆及居民叫苦連天。一直關注事件的區議員陳少棠向《香港01》透露，現場為區內「最上游」，亦獲悉有店舖私自駁喉至公用渠管，加上區內渠務翻新及中九龍幹線工程影響，故容易出現淤塞，但預計明年第三季當局完成相關工程後便會改善，相信情況為臨時性，期間如接獲任何求助，會立即協助。



糞水和糞便流出馬路，食肆大受影響。（鄭嘉惠攝）

陳少棠表示，渡船角的地形猶如「梯級」一樣，而現場文苑街位處「最上游」，由地面直通地下的喉管，深度只有150至200毫米、其後「中游」約200至300毫米、「下游」400至500毫米，大渠集合處則深至600至700毫米，故「上游」位置最淺、亦最容易出現淤塞問題，「高至低自然流落去，最淺嘅源頭最易塞。」

陳續指，渠務署近年分批在舊區更換喉管，當中包括渡船角一帶；加上中九龍幹線工程，部份喉管走向需要改動，亦因此加劇問題，「本身可能直去，改動後多咗彎位，就冇咁暢順。」陳預計相關工程至明年第三季後，便會有改善。陳少棠亦透露，有店舖私自將其他喉管接駁至公用渠喉，變相加重負荷，將會如實向政府部門反映及跟進。

糞水和糞便流出馬路，食肆大受影響。（鄭嘉惠攝）

近半年來，不時有食肆及居民反映「泄糞」問題，陳少棠一直與渠務署、食環署等相關部門跟進事件，每次均會立即處理，今日亦已即時安排通渠及清理現場。工程期間，陳少棠表示會持續關注事件，「當然唔係理想，但一出事都會即刻反應，將影響減至最低。」

糞水沿馬路邊流動，車輛亦遭殃。（鄭嘉惠攝）

文苑樓管業處職員章小姐回覆查詢時表示，因大廈須強制驗樓，明年農曆新年過後才會正式搭棚。惟本月9日，首次知悉塞渠問題，已即時通知渠務署跟進。章小姐指，不排除早年有人私自加裝「保險渠」防止倒灌，將會尋找專業人士研究渠管走向，商討如何善後。

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有居民向《香港01》反映，「洩糞」情況不定期，已持續近半年，文苑街文苑樓9至16號對開行人路下的渠口，持續流出糞便和糞水，令居民和食肆飽受困擾，附近車輛亦告遭殃，半邊車胎浸在糞水中。店舖職員稱，大廈管理處、渠務署、環保署及區議員等曾經協助，但始終沒法由源頭處理，令生意大受影響，苦不堪言。

翁小姐說：「幾個月、半年前開始係咁，一個月爆幾次，有時連續爆幾日。試過最嚴重，密密麻麻全部都係米田共（糞）囉！每人行過都會嗌，都會覺得好恐怖。我哋做lunch（午巿），啲人行過嚟想食，見到個門口咁都走啦！特別依家冬天，入面開冷氣啲客就叫凍，開個門咩？見到個門口，邊個想食嘢呀？！」