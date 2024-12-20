黃大仙綠van斑馬線人群中逆線扒頭　司機遭「影住駕」落網控危駛

有網民於周四（19日）晚上，在Facebook駕駛群組中發布一條不足20秒的短片，拍下一輛專線小巴在黃大仙東頭村道近龍趣園對開，疑因前面私家車停在斑馬線前，小巴突然抽向右邊，踩油逆線扒頭行駛，其間仍有行人橫過斑馬線，險象環生。警方今日（20日）表示留意到網上流傳片段，並於今午在黃大仙以涉嫌「危險駕駛」拘捕一名姓謝男子（46歲），謝男已被暫控一項「危險駕駛」罪，案件將於12月31日在觀塘裁判法院提堂。



片段開始時小巴已抽向右邊。(片段來源：facebook群組：車cam L（香港群組））

該段網片被拍攝者附上了文字，標明了事發時間為12月19日晚上約9時，地點為黃大仙東頭村道近黃大仙中心巴士總站。涉事小巴車頭玻璃放有「33M」路線牌，由黃大仙前往海港花園。

小巴抽向右邊扒頭，越過安全島至對面行車線離開。(片段來源：facebook群組：車cam L（香港群組））

片段顯示，斑馬線前一輛白色私家車停下，有多名行人在橫過馬路；而片段開始時，小巴車頭已抽出少許向右邊，頭輪壓住「之」字線。有網民詢問拍攝者為何能預計小巴會逆線而舉機拍攝，拍攝者回應指，由於小巴已抽頭，故判斷小巴會繼續扒頭行駛。小巴最終越過安全島駛至對面行車線、穿過人群中的狹縫駛離現場。

小巴抽向右邊扒頭，越過安全島至對面行車線離開。(片段來源：facebook群組：車cam L（香港群組）」

不少網民留言回應，希望拍攝者能舉報涉事小巴司機。根據運輸署資料，當汽車駛近「斑馬線」時，駕駛人士須留意是否有等候橫過馬路的行人。應減速，預備在「讓路」線前停下來，讓他們橫過馬路。如有人踏足「斑馬線」上，便須停車，讓行人橫過馬路。在髹有「之」字線的控制區內，不可超越最靠近「斑馬線」正在行駛的車輛，也不可超越正停下讓路給行人的車輛。

小巴抽向右邊扒頭，越過安全島至對面行車線離開。(片段來源：facebook群組：車cam L（香港群組）」

警方稱，昨日（19日）晚上8時59分，一輛綠色專線小巴沿黃大仙東頭邨道往沙田坳道方向行駛，當駛至近黃大仙下邨龍豐樓對開的斑馬線時，該小巴突然切至逆線行駛，超越停於其前面一輛正讓行人過路的私家車並駛過斑馬線，其後切回原本行車線離去。事件中沒有人受傷。

當時報案人拍下事發過程並透過交通罪行舉報平台「影住駕」報案，並由東九龍總區交通部調查及支援組人員接手調查事件。

警方呼籲，所有司機使用斑馬線時應謹記遵守相關的規則及禮讓行人，切勿貪一時之便捷，而罔顧自己或其他道路使用者安全。根據香港法例374章《道路交通條例》，危險駕駛屬嚴重罪行，一經定罪，可被判處監禁3年、罰款港幣2.5萬元及停牌兩年。