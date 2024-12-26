荃灣鐵皮屋火｜疑鄰居插頭短路波及　死者倒臥浴室　胞弟欲救無從

荃灣油柑頭舊村昨日（25日）有鐵皮屋失火，一名67歲姓賴女住戶，吸入濃煙被困昏迷，送院搶救後逾5小時不治。據了解，死者與兒媳及孫兒，三代同堂同住；胞弟亦是鄰居。事發時，同住家人北上，慘劇後即趕返香港。媳婦透露，家姑疑剛巧沖涼被困，未及逃生。



消息稱，鄰居鐵皮屋首先起火，波及賴婦住處，胞弟及鄰居一度撲火，惜欲救無從。賴婦被發現時，面部朝上倒臥浴室。多個部門經調查後，不排除一個接駁影路電視及及洗衣機的雙向插頭短路起火，波及雜物，釀成悲劇。



有兩輛私家車遭波及受損。（黃學潤攝）

據了解，起火的單層鐵皮屋，由磚塊及鋅鐵搭建而成，面積約700呎；姓賴女死者及其長子、媳婦及孫兒，一家5口已同住數十年；毗鄰為另一間面積約500呎的單層平房，中間有隔牆和鐵絲網圍欄分隔。而賴婦的胞弟夫婦，亦居於同村。

事發時，男鄰居發現住所對開鐵絲網欄柵起火，其後波及賴婦住所，他嘗試撲救無果，亦受輕傷；賴婦胞弟驚悉火警後，慌忙報警及嘗試滅火，同樣愛莫能助。最終消防趕抵破門入屋，發現賴婦面部朝天，倒臥浴室地面，當時她已奄奄一息，送院搶救至晚上11時38分終告不治。

死者兒子在火警現場協助調查。（黃學潤攝）

多個部門包括警方、消防處、環保署、機電署及中電，事後在場調查起火原因，初步無證據顯示案件涉及刑事成份。據了解，人員經調查後，初步不排除一個插住閉路電視及洗衣機的雙向插頭短路，起火後波及其他雜物和電器，極速蔓延及奪命。

荃灣重案組探員和消防員今早（26日）在火警現場調查。（黃學潤攝）

案發於昨日下午5時35分，油柑頭舊村一間鐵皮屋起火冒煙，傳出爆炸聲，兩輛停泊於上址對開的私家車亦被波及。67歲姓賴女住戶昏迷，被送往仁濟醫院搶救後，晚上11時38分，終告不治。

今早當局仍在火場調查，死者兒媳及孫兒北上旅行期間接獲噩耗，已趕回香港善後。媳婦透露，昨日其中一間鐵皮屋率先起火，始再波及他們的住所。媳婦指消防員估計火警發生時，家姑正在沖涼，「可能一出到嚟，間屋都燒到冚冚聲，可能沖緊涼聽唔到（火警）」。

有兩輛私家車遭波及受損。（黃學潤攝）

▼昨日（25日）火警現場圖片▼



消防到場開喉救火；現場可見，屋內濃煙密佈、火光熊熊。（林振華攝）

女事主昏迷送院搶救逾5小時後不治。（林振華攝）

鐵皮屋被燒至熏黑一片。（林振華攝）