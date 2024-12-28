油麗邨啡貓困30多樓外牆　疑救援時墮斃平台　網民痛心叮囑裝窗網

油塘油麗邨今日（28日）發生貓咪高處墮斃意外。早上10時許，警方接獲豐麗樓居民報案，指有一隻啡色貓被困30多樓的外牆位置。消防及愛協到場救援，惜貓咪懷疑慌不擇路，從高處飛墮平台重傷不治。



有目擊事件的居民在Facebook表示，貓咪被困在樓層之間，難以營救，最終在消防打算爆開後樓梯窗花以及愛協人員伸撈網時，貓咪已墮樓。居民亦提醒，養貓主人一定要安裝窗網及開門出入時，要留意門縫大小，以防貓咪出走。



油麗邨豐麗樓有一隻啡色貓，被困在的30多樓高層外牆的水管位置。（Facebook Victoria Yu天下貓貓一樣貓2.0 ）

油麗邨豐麗樓有一隻啡色貓，被困在的30多樓高層外牆的水管位置。（Facebook Victoria Yu天下貓貓一樣貓2.0 ）

有網民在Facebook分享，事發今日（28日）早上10時43分，油麗邨豐麗樓有一隻啡色貓，被困在的30多樓高層外牆的水管位置，從昨晚起不斷嚎叫，因此報警救助。消防及愛協相繼到場，由於貓咪被困位置險要兼難以觸及，救援人員難以伸出任何工具。

網民亦曾拿出肉泥及罐頭引貓咪，惟貓咪表現膽小，網民怕驚動貓咪亦放棄此舉。其間，消防欲部署爆開後樓梯窗花，愛協職員亦嘗試以撈網捕捉。其後，貓咪不見蹤影，被人在平台發現已身亡。網民指，即使發生憾事，眾人已盡力救援，「做任何決定之前都有衡量過用乜嘢方法」，希望大眾不要怪責任何人。

消防及愛協到場救援。（Facebook 香港突發事故報料區 Alex Sing）

其間，消防欲部署爆開後樓梯窗花，愛協職員亦嘗試以撈網捕捉。（Facebook 香港突發事故報料區 Alex Sing）

據網民形容，有關貓咪耳朵有修剪痕跡、毛髮乾淨，相信有人飼養。她多次在網上尋找主人，詢問管理處有沒有居民走失貓咪，可惜無果。愛協職員隨後檢走屍體，調查貓咪身上會否攜有晶片。

網民亦提醒，養寵物的主人除了能安裝窗網，平時出門倒垃圾，要留意門縫大小「道門唔好開到咁大，睇清楚自己嘅寵物有冇走到出去」，多加留神寵物去向以防走失。