警西貢截私家車檢可卡因　男司機逃走事敗就擒　另揭停牌駕駛

警方在西貢截獲毒品快餐車。東九龍衝鋒隊今晚（29日）在西貢公路近溱喬對開，架設路障反爆竊及截查可疑車輛。及至晚上約8時55分，一輛私家車企圖衝路障駛走，人員將車截停後，男司機一度棄車而逃，終被及時制服及拘捕。



警員在車上搜獲懷疑可卡因毒品、兩部手機及數萬元現金。據了解，涉案男子年約34歲，該車為疑犯所租用。



被捕男子遭黑布蒙頭帶走。

警方表示，被捕男司機姓邱（34歲）。警方指，東九龍總區衝鋒隊人員於29日晚上8時55分，在西貢公路設置路障截查可疑車輛，期間發現涉事私家車形跡可疑，遂上前截查。

經初步調查，人員於該私家車上檢獲一包共重約26克懷疑可卡因，市值約31,500元。被捕男子涉嫌「藏毒」、「停牌期間駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」，他現正被扣留調查，案件交由黃大仙警區刑事調查隊跟進。

警員搜查涉案車輛。

警員在涉案私家車上搜出懷疑可卡因及數萬元現金。