屯門狗場火｜40隻狗失所　動物組織捐物資助重建　籲工程人士施援

屯門藍地一個流浪狗場昨晚（30日）失火，雖無釀傷亡，但現場滿目瘡痍，糧食盡毀及「斷電」，逾40隻狗狗流離失所，只能睡在場外空地，不少動物組織伸出援手。其中「毛守救援」會全數負責重建費用，但估計需時長達一個月，呼籲熟悉水電、鋪地、搭建的工程人士施援；「阿棍屋」亦已捐贈20包狗糧應急，將繼續了解場主所需及協助。



火警後，40多隻狗狗流離失所，只能睡在場外空地。（「毛守救援」facebook影片截圖）

「毛守救援」在facebook專頁表示，狗場由兩位長者利氏夫婦營運近30年，疑因二手雪櫃短路，整個狗場被燒通頂，存放狗糧的用具及傢俬等，全部化為灰燼，形同廢墟。幸場內有逾40隻唐狗無恙，僅數隻受輕微皮外傷，惟大部份年紀老邁，健康狀況不理想，部份已獲安排至毛守獸醫中心治理。

文中續指，狗場食水供應正常，但電力中斷，需時一至兩星期重新駁電，毛守已派送乾糧及罐頭至狗場，並訂製12個全新帳篷，以解燃眉之急。毛守亦會負責重建費用，但清除雜物、泥頭、重鋪英泥、搭建上蓋等，估計重建需時一個多月。呼籲熱心人士可捐贈毛巾、禦寒用品、餐枱椅子等二手物資；如熟悉水電、英泥地台等工程的人士，亦可提供支援。

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「毛守救援」負責人Kent向《香港01》透露，幸涉事狗場位處山邊及樹林，沒有車路，事發時狗隻能跑往山邊脫困，全部安然無恙。狗場內的唐狗均10歲或以上高齡，另有一隻瑪連萊犬，現時有兩隻輕傷狗狗被送至毛守獸醫中心治理、下星期再有兩隻送往治理。Keny，利氏夫婦已年屆70餘歲，居於附近村落，現時狗狗只能睡於場外的空地，毛守提供帳篷及被鋪保暖，現階段最重要是協助重建，故希望熟悉水電、鋪地、搭建上蓋的人士可施援。

「阿棍屋」亦捐贈20包狗糧應急。（「阿棍屋」facebook）

另外，「阿棍屋」亦捐贈20包狗糧應急，籲大家能守望相助。負責人Ivy透露，場內狗狗均平安，會繼續與場主溝通，了解有否其他需要協助，呼籲市民捐贈毛巾或罐頭等物資，讓狗狗可以安然度過一新一年。

▼ 12月30日晚火警情況 ▼



案發於昨晚約11時半，青山公路—藍地段近屯子圍一木屋起火，消防花約半小時救熄，幸無釀傷亡。消防及警方正調查火警起因。據了解，上址佔地約2,000呎，為一個流浪狗場，由業主一家以私人名義，義務經營數十年，最高峰時養了70隻流浪狗、近年則餘下40多隻。

有義工得悉火警後，立即奔跑回狗場了解情況。(陳永武攝)

有義工事後返回狗場，牽引部份狗隻。(陳永武攝)