觀塘道爆鹹水管　九巴多線改道　水務署：爭取明早6時前重開慢線

觀塘道發生爆水管事故。今日（2日）下午約1時28分，觀塘道西行線近官塘工業中心對開，據報有鹹水管爆裂，大量黃泥水湧出地面，水務署已派員到場搶修。網上圖片所見，行車線被水淹浸，馬路頓變「黃河」，受影響範圍長達廿多米，有車輛需涉水而行，警方封鎖有關路段。



水務署於facebook專頁「滴惜仔 Water Save Dave」表示，今午接獲報告指觀塘近開源道迴旋處有水管滲漏，經了解後，確認涉事水管為一條直徑450毫米鹹水供水管，遂暫停相關喉管的供水。經供水調度後 ，現階段未有影響鄰近的沖廁水供應。

受事故影響，觀塘道（往旺角方向）近開源道迴旋處的部份慢線及中線，須暫時封閉，以配合緊急維修工作。署方工程團隊正全力搶修，爭取於明早（3日）6時前，先開放受影響的慢線，以疏導交通；及後會繼續餘下的水管修理及路面修復工作，以盡快重開其他受影響的行車線。就有關事故對市民構成不便，署方表示抱歉。

馬路頓變「黃河」，車輛需涉水而行。（Facebook Antony Cheng）

運輸署宣布，受事件影響，觀塘道近開源道迴旋處的部份行車線封閉；車輛往旺角方向，不能由觀塘道進入開源道迴旋處，上址交通繁忙。

而九巴5R、11X、15A、25R、74D、74E、74F、74P、74X、93K、98A、274X、277A、277E、277P及277X號線須改道行駛。有關個別巴士路線的最新服務情況，市⺠可參閱巴⼠公司的網⾴或流動應⽤程式內的資訊。

有行車線被水淹浸，馬路變「黃河」。（Facebook Tony Lai）

觀塘道近開源道迴旋處的部份行車線封閉。（網上圖片）

黃泥水夾雜沙石湧出馬路。（Bosco Chu / 香港突發事故報料區）

現場交通受阻。（Olan Pang / 官塘群組）

大批人員在場搶修。（Mak Stephen / 官塘群組）