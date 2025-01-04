天恆邨停車場貨Van現數十道刮痕　車主嬲爆報警緝兇　元兇竟是牠

不少男士愛車如命，假若見到自己的「第二個老婆」慘被「毀容」，心痛之餘當然不會放過兇手，但如果兇手是牠，可能大家也只能無奈一笑。



一名網民今日（4日）在社交平台發文，指自己停泊在天水圍天恆邨停車場3樓的黑色客貨車，被人蓄意刮花司機門車身，他已報警備案，並徵求同層車主提供車cam以供調查，誓要找出「真兇」。但不足半小時後，該網民便上傳照片稱「多謝大家熱心提供線索，已搵到真兇」。照片可見，在一露天車場，有狗仔在車旁徘徊，似乎是在「磨爪」，另一照片則見一名男子撫摸兩頭可愛白色小狗。該網民最後更留言解畫稱「（隻狗）自己㗎。」



一名網民今日（4日）在社交平台發文，指自己停泊在天水圍天恆邨停車場3樓的黑色客貨車，被人蓄意刮花司機門車身，他已報警備案，並徵求同層車主提供車cam以供調查，誓要找出「真兇」。（Kit Lam/車cam L）

帖主發文緝兇後，不少網民憑車身刮痕推測「兇手」﹕「擺明係貓狗啦，如果係人嘅，使鬼花咁多時間畫花你同一幅油咩，拉一條車頭到車尾你仲傷啦。」、「住村屋被貓狗攻擊過，情況同你一模一樣」、「似係貓狗，如果係人，只係刮花呢個高度好鬼攰。」、「係咪比狗整㗎，之前我部車啲門邊都係咁，因為成日入去村屋地方，相熟啲狗會爬上嚟抓， 如果人搞唔會咁搞法」、「得罪狗」。

一名網民今日（4日）在社交平台發文，指自己停泊在天水圍天恆邨停車場3樓的黑色客貨車，被人蓄意刮花司機門車身，他已報警備案，並徵求同層車主提供車cam以供調查，誓要找出「真兇」。（Kit Lam/車cam L）

約半小時後，謎底終於解起，一眾網民的推測正確無誤。帖主留言發布一張自己愛犬的照片，以及牠們在車旁徘徊的情況，笑稱﹕「已經決定餓佢一日，最緊要唔係人為，因為我諗極都唔明我幾時有得罪過人」。網民紛紛回應指「 冇仇報」、「見佢咁可愛就原諒佢啦」、「俾著我條氣會順返晒」。