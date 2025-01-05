深偽騙局｜騙徒跑數目標做千萬富豪　26歲仔呃錢想買勞買車

警方搗破兩個詐騙集團，拘捕31名年齡介乎20歲至34歲的騙徒，涉嫌利用「深偽（Deepfake)」、AI技術，製作「假情人」結識海外受害人誘使投資虛擬貨幣，然後捲款失蹤，估算集團全年詐騙得益超過港幣3,400萬元。集團成員設立2025年個人工作目標，並展示在詐騙中心告示板上，包括擁有1,000萬元資產、達成700萬元數，亦有一些生活目標例如買車、歐遊和做自己生意等。



證物中可見集團成員設立2025年個人工作目標，包括擁有1000萬元資產、達成700萬元數等，亦有一些生活目標例如買車、歐遊和做自己生意等。（鄭嘉惠攝）

警方在集團位於九龍灣的兩個詐騙中心及骨幹成員的住所，共檢獲11台電腦、116部手機及一些筆記本。筆記本中紀錄騙徒獲取受害人信任的招數，以及一些個人目標。

一名時年26歲的騙徒在筆記中擬定工作計劃，包括每日找到一名能夠騙取1萬美元以上「有潛質」的受害人，從而賺取犯罪得益，以達成2023年12月買到價值26萬元的2022年新款勞力士，以及擁有自己的車、存款30萬元、建立自己生意。以上數項旁邊都畫上剔號，或反映已經達成目標。

一名時年26歲的騙徒在筆記中擬定工作計劃，包括每日找到一名能夠騙取1萬美元以上「有潛質」的受害人，從而賺取犯罪得益，以達成2023年12月買到價值26萬元的2022年新款勞力士，以及擁有自己的車，存款30萬元，以及建立自己生意。以上數項旁邊都畫上剔號，或反映已經達成目標。（鄭嘉惠攝）

行動中警方檢獲超過680萬元現金、兩公斤金條、一輛名車及珠寶首飾，共值約1,000萬元的懷疑犯罪得益，估算集團全年詐騙得益超過港幣3,400萬元。犯罪集團成員設定一些未來工作目標，在告示板上面展示了他們2025年的目標，例如擁有超過百萬的資產，並購買一些名貴的手錶。高級督察方詩穎認為，騙徒設定這些對於一般人來說遙不可及的目標，透過這些進取的目標，「可以想象佢哋去年通過詐騙獲得的利潤係非常高嘅，反映佢哋極度貪婪，不擇手段地騙取受害人嘅錢財。」

31名被捕人年齡介乎20歲至34歲，大部分報稱無業，當中有大學生被捕。警方以串謀詐騙及洗黑錢罪已經落案起訴其中5名人士，其中包括集團主腦、詐騙中心的負責人及其他3名詐騙中心骨幹成員。案件將於明日（6日）星期一於東區法院提堂，其餘被補人士獲保釋候查。

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警方注意到一些犯罪團伙利用青少年想「賺快錢」的心理進行招攬，誘使他們參與違法行為。因此，警方特別提醒市民在網上尋找工作時不要輕相信招聘廣告或留言，要保持警惕。在應聘前，應先深入瞭解公司的背景信息，包括公司的註冊信息、經營狀況、員工評價等，確保其合法性。

此外，警方提醒廣大市民，千萬不要認為參與犯罪團伙的部分工作只是小事。以此次案件為例，部分被捕人員受聘後，僅被安排在網上結識海外人士，他們以為沒有直接接觸虛假投資的工作就沒有大問題。然而，無論參與犯罪團伙的哪一部分工作，都是違法行為，一旦被查實，都將被視為同黨，同樣受到法律的嚴厲懲處。