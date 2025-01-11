海關機場拘布拉格抵港男　用融雪鹽掩飾收藏$570萬K仔

海關於昨日（10日）於香港國際機場截查一名由捷克布拉格，經迪拜飛抵香港的本地男子。海關人員檢查該名男子寄倉行李時，發現藏有約12公斤懷疑氯胺酮（K仔），估計市值約570萬元，以涉嫌販運危險藥品將他拘捕。



海關毒品調查科機場調查課梁學彬調查主任（翁鈺輝攝）

海關毒品調查科機場調查課梁學彬調查主任表示，海關人員檢查該名被捕男子的寄倉行李時，發現到他的行李箱內另有兩大包融雪鹽，於是對該批物品深入檢查，最終發現內藏重12公斤的懷疑氯胺酮（K仔），人員隨即以涉嫌販運危險藥品罪名，拘捕該名29歲、報稱自由工作者的本地男子，案件交由毒品調查科接手跟進調查。

海關在機場拘捕一名本地男子。（林澤鋒攝）

據了解，該名男子於1月2日由本港出發，並於1月10日回港。男子到達布拉格後，曾乘搭火車經陸路到荷蘭海牙。人員相信男子是在海牙取貨後，然後再經火車返回布拉格，再飛回本港。

該男子已被控以一項販運危險藥物的罪名，案件將於下周一（13日）在西九龍裁判法院提堂。

梁學彬指，案件中，販毒集團將白色顆粒狀的懷疑氯胺酮，偽裝相似形態的融雪鹽，並收藏在融雪鹽的包裝袋中，企圖以假亂真，逃避海關檢查。可是，由於融雪鹽是在香港並不常見，反而更加引起人員懷疑，加上融雪鹽包裝一袋12.5公斤，兩袋理應為25公斤，但經檢查後發現2袋相加後總重量僅12公斤，故引起海關懷疑。最終人員成功堵截了這批毒品，阻止流入本港。

海關表示，面對販毒分子用不同的藏匿方式及偷運手法，海關會一如既往透過風險管理及使用先進設備，防止毒品流入本港。

海關再次呼籲市民，特別是年輕人，要提高警覺、拒絕引誘，因為賺快錢或者貪圖免費旅行而被不法分子利用，進行販毒活動。

販運危險藥物是嚴重的罪名，根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。