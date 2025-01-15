西九龍交通日警拘7人　部分涉危駕、無牌駕駛

警方西九龍總區昨日（14日）進行「總區交通日」，在油尖、深水埗、九龍城及旺角的交通黑點採取聯合行動，針對涉及駕駛者和行人的不良習慣執法。行動中，警方拘捕7人，分別涉嫌「危險駕駛」、「駕駛未有登記車輛」、「駕駛時沒有駕駛執照」等罪，所有被捕人已獲准保釋候查。



有違泊車輛對道路造成嚴重阻塞。(警方提供)

警方行動針對「違泊車輛對道路造成嚴重阻塞」、「沒有讓斑馬線上的行人先行」、「駕駛時手持手提電話」、「非法進入黃色方格路口」、「不小心駕駛」和「不依交通燈號過馬路」等違法行為，以減少意外及確保道路暢通。

警方重申，在市區使用電動單車不但違法，而且並不會受任何第三者保險保障。(警方提供)

行動中警方派出便裝及軍裝人員，在區內主動截查使用電動單車人士，其間共拘捕5男2女（25至63歲），包括3名非華裔男子。他們分別涉嫌「危險駕駛」、「駕駛未有登記車輛」、「駕駛時沒有駕駛執照」、「沒有第三者保險而使用車輛」及「駕駛時沒有戴上認可防護頭盔」被捕。所有被捕人已獲准保釋候查。

交通督導員向違泊車輛抄牌。(警方提供)

警方提醒市民，如有司機違例泊車，造成交通嚴重阻塞，或對其他道路使用者構成危險，警方除了會多次票控有關車輛及檢控司機外，亦會不予警告下將車輛即時拖走。 警方亦重申，在市區使用電動單車不但違法，而且並不會受任何第三者保險保障。一旦發生交通意外，受害人將無法向保險公司進行民事索償。

西九龍總區將持續打擊重點交通違例事項，以確保道路暢順及保障道路使用者安全。