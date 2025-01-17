2024年洗黑錢增逾4成　警針對性加強刑罰　聯公私營伙伴合作應對

本港詐騙案數字及損失金額持續攀升，2024年1至11月錄得40,470宗騙案，損失達85.2億港元；黑錢案件數字亦因而日益上升，2024年1至11月共拘捕7,773人，比前一年同期大升近四成半；而被控及被定罪洗黑錢罪的人士更比2023年同期上升接近1.7倍及1.6倍，反映情況的嚴重性。洗黑錢被捕人中，有6,923人為傀儡戶口持有人，超過37%的被捕傀儡戶口持有人為藍領階層人士，超過33%為無業人士。有見及此，警方為打擊洗黑錢活動，針對性地加強相關罪行的刑罰，同時聯同公私營合作夥伴，舉辦不同活動，向社會傳遞反洗黑錢意識。



警方持續積極調查、檢控、充公犯罪得益，並與內地及海外監管機構進行聯合行動，針對性打擊集團式及跨境洗黑錢活動。為加強阻嚇力，警方更與律政司合作申請加重刑罰。直至2024年11月，已有43名被定罪洗黑錢的傀儡戶口持有人刑期被增加12%至33%，即3至13個月，當中有傀儡戶口持有人最高被判監禁75個月。

除大型執法行動，香港警務處財富情報及調查科亦在預防洗黑錢方面進行一系列教育及宣傳工作，向不同工商行業及市民大眾推廣反洗黑錢的訊息。去年8月首次出版反洗黑錢漫畫《黑金陷阱》，內容包含三個真實的洗黑錢故事以警惕年輕人。去年12月，財富情報及調查科更聯同懲教署製作教育微電影《左右人生》，微電影已於不同的社交媒體平台上架播放，市民可於網上平台觀看。

財富情報及調查科亦聯同油尖警區「寶石計劃」向非華裔青少年灌輸反洗黑錢相關知識，又到中學及大學舉辦反洗黑錢講座，向學生講解洗黑錢的相關法例及保護個人資料的重要性；亦聯同勞工處及菲律賓、印尼領事館人員舉辦反洗黑錢講座，並於星期日到達外傭聚集的地方派發宣傳單張，提醒出售個人戶口的風險及可能因而招致的刑責。

財富情報及調查科於去年舉辨「金融業反洗黑錢研討會2024」，邀請了200多名來自執法機關、金融監管機構，以及超過40間金融機構的代表出席，旨在促進並加強各持份者的合作，共同打擊洗黑錢活動，亦以此確立公私營機構合作打擊洗黑錢的重要性。​

「保戶號」路線。（警方圖片）

今年1月為「反洗黑錢月」，財富情報及調查科分別在工展會設置攤位、聯同香港金融管理局成員於中環摩天輪舉辦「保戶號揮毫迎新春」的活動及派發單張與利是封，以及舉行3場反洗黑錢研討會。同時推出反洗黑錢宣傳車「保戶號」，於12至25日於港九新界地區巡遊，除會於不同地方派發利是封、小禮物外，更會舉辦寫揮春教室，提高市民保護個人戶口意識。

洗黑錢是非常嚴重的罪行，根據香港法例，洗黑錢一經定罪最高可被判罰款港幣五百萬元及監禁十四年。不論借出或賣出戶口以用作清洗黑錢，所帶來的刑罰及後果遠超於犯罪集團給予的金錢利益。切記：個人戶口，唔租，唔借，唔賣!