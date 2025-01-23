黑幫滲外傭中介公司　誘外傭開傀儡戶口洗黑錢$7400萬　警拘21人

新界北警區科技及財富罪案調查組去年鎖定一個由三合會操控的洗黑錢犯罪集團，發現集團會指示骨幹成員到外傭中介公司工作，藉此接觸家庭外傭，以金錢及二手電話利誘外傭開設虛擬銀行戶口，並且出售戶口接收及清洗約7400萬元懷疑網上賭博犯罪得益。警方於1月21至22日展開代號「烈鋸」的拘捕行動，突擊搜查全港多區2間外傭中介公司及多個處所，以「串謀洗黑錢罪」及「洗黑錢罪」拘捕21名男女，年齡介乎28至51歲，當中有12名外籍女子，包括菲律賓籍及印尼籍。



被捕21人分別為6男15女，當中有6人為犯罪集團骨幹成員、2名僱傭公司負責人、11 名傀儡戶口持有人及2 名電話卡登記人。他們被報稱自僱人士、家庭傭工以及無業；部分人士有三合會背景。所有被捕人現正獲保釋候查。

警方於1月21至22日展開代號「烈鋸」的拘捕行動，突擊搜查全港多區2間外傭中介公司及多個處所，並以「串謀洗黑錢罪」及「洗黑錢罪」拘捕21名男女。（警方提供）

新界北警區科技及財富調查組高級督察盧震綱表示，集團涉嫌於2023年11月起，以每個戶口300至1000元報酬及贈送二手手機招攬在本地工作的外傭於香港開設及出售虛擬銀行戶口。集團先後利用8個本地個人戶口及11個外傭戶口，處理懷疑非法賭博的犯罪得益。

盧震綱指，當外傭答應開戶後，集團成員會相約外傭到公園、快餐店或僱傭中心內開戶口。犯罪集團會利用預先準備的手機，協助外傭在銀行應用程式輸入個人資料，以及設定登入帳戶名稱和密碼。當成功開戶後，犯罪集團便會直接登入及操控其戶口，清洗犯罪得益。

盧震綱指，集團先後利用11個外傭戶口，處理懷疑非法賭博的犯罪得益。（警方提供）

警方調查發現有2名骨幹成員分別在本地2間僱傭公司工作。他們透過自身工作便利，可輕易接觸外籍傭工，並以每個戶口300至1000元的報酬利誘開設本地虛擬銀行戶口，及利用這些傀儡戶口協助接收懷疑非法賭博的犯罪得益。此外，他們會透過多次轉帳逃避警方追查。另外，該兩名骨幹成員亦利用其個人戶口清洗賭博而得的犯罪得益。

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警方表示，犯罪集團由2022年2月至2024年6月期間，已清洗共7400萬元懷疑非法賭博的犯罪得益。警方相信，是次行動已經成功瓦解一個活躍於本地、由三合會成員操控的洗黑錢集團。警方現正追查涉款下落。行動中，警方檢獲約15萬現金、17張銀行卡、4隻名貴手錶、26部手提電話及5部電腦等。

警方提到，有犯罪集團招攬外籍家庭傭工開設手機虛擬銀行戶口，以接收及清洗騙案的犯罪得益，情況令人關注。因此，警方會繼續透過不同渠道加強宣傳和教育，希望可有效向在港工作的外籍人士推廣反洗黑錢的資訊。

新界北警區科技及財富調查組高級督察盧震綱（左）、新界北警區科技及財富調查組總督察王玉欣（中）及Mox Bank風險總監蔡家輝（右）呼籲市民小心保護個人銀行資料。（馬耀文攝）

Mox Bank風險總監蔡家輝表示，不論是傳統銀行或虛擬銀行，反洗黑錢的措施大致相同。由於洗黑錢案件均涉及傀儡戶口，銀行會在客戶開戶時進行身份驗證及背景審查。以虛擬銀行為例，線上開戶時會透過生物驗證，以及身份證上的防偽識別去辨別身份，以及背景審查。

同時，因傀儡戶口的活動較為頻繁，銀行會利用一些數據，例如近年業界較為普遍的大數據或人工智能去識別較高風險的活動，從而協助銀行將相關活動整合，再進行內部調查。當調查確定為高可疑度的活動時，銀行便會交由警方跟進。

蔡家輝呼籲，市民應謹慎保護銀行戶口，不要賣其戶口，以免牽涉在洗黑錢活動中。同時，不要輕易相信可疑的電話、短信或郵件，以保障個人資料及利益。如有懷疑應向警方助。

警方強調不論租、借或賣出，或以任何方式提供個人資料去開設銀行戶口以用作清洗黑錢用途，所帶來的刑罰及後果是遠超所得到的金錢利益。（警方提供）

警方強調，洗黑錢是嚴重罪行，除了真正在背後操作戶口的犯罪集團成員外，傀儡戶口持有人亦會干犯「洗黑錢」罪。不論租、借或賣出，或以任何方式提供個人資料去開設銀行戶口以用作清洗黑錢用途，所帶來的刑罰及後果是遠超所得到的金錢利益。

根據香港法例第455章有《組織及嚴重罪行條例》，一經定罪，最高刑罰是監禁14年及罰款港幣500萬。

警方又指，由於犯罪集團利用傀儡戶口收取騙款及清洗黑錢有上升趨勢，警方積極與律政司就同類型案件向法庭申請加刑，以增加阻嚇性。過去警方和律政司已經成功就多宗涉及傀儡戶口持有人清洗黑錢的案件向法庭申請加刑，令涉及傀儡戶口持有人的刑期分別增加12.5%到33.3%；而最高刑期的個案，被定罪人士被判處監禁75個月。警方會繼續與律政司合作，就合適的案件向法庭申請加刑，並積極研究就洗黑錢的罪行加快檢控程序。