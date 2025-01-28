貿易公司賣遊戲卡收$45萬遲遲冇貨交　海關拘兩人包括30歲女董事

香港海關昨日（27日）拘捕一間貿易公司的唯一董事（30歲）及一名男負責人（31歲），涉嫌於銷售遊戲卡時，作出不當地接受付款的營業行為，違反《商品說明條例》。兩人獲准保釋候查，案件仍在調查中。



海關指，早前接獲多宗舉報，指一間貿易公司涉嫌於銷售遊戲卡時，接受客人付款預訂貨品後，未能於指定日期或合理時間內，向客人供應所訂購的貨品，亦沒有安排任何退款。涉款共約45萬元，最高一宗金額約6.5萬元。



香港海關昨日（27日）拘捕一間貿易公司的唯一女董事及一名男負責人，涉嫌於銷售遊戲卡時，作出不當地接受付款的營業行為，違反《商品說明條例》。（資料圖片）

海關表示，一向相當關注涉及預訂貨品的違規行為，並致力打擊不良營商手法，以保障消費者權益。根據《商品說明條例》，任何商戶在接受付款時，意圖不供應有關產品或意圖供應與有關產品有重大分別的產品，或沒有合理理由相信能在指定或合理的時間內供應有關產品，即屬違法。一經定罪，最高可被罰款50萬元及監禁5年。

海關呼籲，商戶遵守《條例》的規定。商戶如不肯定有能力在指定或合理的時間內提供合適的產品或服務時，不應收取消費者預付費用。消費者於購買熱賣產品前，應留意有關產品的供應量和供應期，包括由品牌方作出之公布，以作參考。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑違反《條例》的事宜。