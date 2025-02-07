亦園村毆劫｜重案組拘三男　其中一人被暫控搶劫　案件今日提堂

洪水橋年初七（4日）發生搶劫案，一名男子在亦園村一工地工作期間，突被4名賊人持鐵尺圍毆掠走財物後，逃去無蹤；男事主受傷送院，損失12萬元財物，包括iPhone 16、iPhone 16 Pro Max、一條頸鏈、一條手鏈，以及約1,000元現金。



屯門警區重案組經深入調查後，前日（5日）在屯門一間酒店以涉嫌「搶劫」拘捕3名年齡介乎50歲至52歲本地男子，其中一名52歲本地男子已被暫控一項「搶劫」罪，案件將於今日（7日）上午在屯門裁判法院提堂。



男事主在亦園村一工地，被多名惡漢圍毆搶劫，受傷送院。（王譯揚攝）

網上登廣告「吸客」 完工後冇錢收兼被毆劫

據了解，遇劫33歲姓蘇男子早前在網上刊登水電維修工程廣告「吸客」，案發當日早上約11時喜獲一名男子訂單，遂按對方提供的地點，偕表弟前往亦園村一間木屋，進行鋪設地台工程。中午約12時40分，兩表兄弟抵埗後與該名顧客協商後，對方便離開。

及至下午約3時，兩人竣工後，要求客人到場付款，詎料對方抵達一刻，同時有4名惡煞衝入木屋內向蘇男施襲，搶走其金頸鏈、金手鏈、兩部手提電話及銀包內的現金，繼而悉數逃去，有人報稱損失10餘萬元財物。

男事主指在亦園村一工地工作期間，被多名惡漢圍毆搶劫。（王譯揚攝）

男事主（白衫）事後送院治理。（王譯揚攝）