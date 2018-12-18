【遊埠運毒】三男女免費遊馬爾代夫　運$800萬可卡因回港被捕

昨（17日）早上約9時，警方毒品調查科聯同海關展開代號「絡靖」反毒行動，在機場入境大堂截查三名由馬爾代夫回港的男女，即場在其中兩名姓劉（21歲）及姓楊（23歲）青年的寄艙行李箱夾層膠板內，檢獲16包共重約七公斤、市值約800萬元的懷疑可卡因，每個行李均各藏8包，兩人隨即涉嫌「販毒」被捕；另一名姓林（21歲）女子則涉嫌「串謀販毒」被捕。

消息稱，被捕女子任職侍應，收取1萬元報酬負責操控及監視另外兩名被捕男子；而兩名被捕男子則收取高達5萬元報酬運毒。據悉，三名被捕男女經由朋友介紹認識，收取高報酬及免費參加四日馬爾代夫團旅遊犯案，所有來回機票及食宿費用均免費。

毒品調查科行動組女高級督察陳美蒔提醒年青人要提防搵快錢陷阱，聖誕及新年臨近，不法分子有機會行用豐厚回報或免費旅遊利誘犯案，並重申販毒屬非常嚴重行為，一經定罪可被判罰500萬港元及終生監禁。

其中一名被捕男子。（陳永武攝）

過往亦有毒販為了掩人耳目，透過參加旅行團將毒品運往各地。2011年4月，一對男女參加前往澳洲的永安旅行團，被警方揭發行李暗格藏有市值約470萬元、約重6.44公斤的懷疑冰毒，在機場離境大堂當場被捕。2008年，一名兼職水貨客在平安夜參加往新西蘭的旅行團，被揭發藏有可製成近500萬元冰毒的原料。

去年（2017年），三名本港青年參加免費泰國旅行團，在當地被搜出重逾12公斤的毒品，遭泰國警方拘捕，根據當地法例，一旦罪成，最高可被判處死刑。