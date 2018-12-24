【西貢冬防】逾700居民做守望大使　手機收料防賊　竊匪蛇竇曝光

年近歲晚節日，是港人外遊旺季，住所無人，令賊人有機可乘！西貢本年爆竊案較去年下跌近三成，西貢警區組成的「鄰里守望計劃」，至今已有逾七百名居民參加，居民透過社交平台接收罪案消息後轉發，發揮守望互助精神，互相通知最新資訊，警方表示相信計劃有效提升左市民警覺性。 此外，警方表示「冬防」期間，將加派人手進行巡邏村落，又指以往曾在密林深處發現「蛇竇」，提醒「背山靠海」村屋或成高危爆竊點。

警方會於「冬防」莆間加強巡邏。（黃偉民攝）

715名居民成鄰里守望大使

「鄰里守望計劃」自2009年開始，現時已有約715名西貢及將軍澳居民加入成為大使，警方透過他們登記時提供的電話號碼或電郵，將他們加入社交群組，並於平台內發放突發罪案以及每週主要罪案快訊，亦會在群內通知市民新式的爆竊手法，例如「踩線行動」。西貢分區助理指揮官署理總督察陳澄傑指，不少居民透過在群組取得的資訊，轉發到自己的群組內，他指根據過往記錄，相信計劃有效提升了市民警覺性。

西貢分區助理指揮官署理總督察陳澄傑，展示「鄰里守望計劃」申請表。（黃偉民攝） 罪案數字下跌三成

去年（2017）西貢分區共錄得44宗爆竊案，當中偵破6宗，9人被捕；本年（2018）案件數量較比去年下跌近三成，截至11月底，共錄得31宗案件，偵破7宗，共10人被捕。陳澄傑表示，該區住宅爆竊案以村落尤多，主要發生於蠔涌、北港拗、南圍、大網仔及近西貢市中心一帶村落，受害人主要損失現金、手提電話等物件。犯人來自內地不同地方，包括廣西，廣東及河南等地，以內地持雙程證者以及非法入境者為主。

以往賊人會於密林深處建「蛇竇」。（黃偉民攝） 「蛇竇」位密林近水源 簡便罐頭成食糧

西頁分區警署署長譚潔強表示，賊人匿藏的「蛇竇」通常於密林，過往曾發現約20個「蛇竇」，多為地勢平坦及近水源的地方，以便他們取用水源，過往村巡隊成員曾於「蛇竇」內發現不同日用品，包括以方便為主的罐頭，如炸菜肉絲，亦曾發現十幾公斤米。譚潔強指，尋找「蛇竇」並非一朝一夕可完成，村巡隊會定期巡查，及查看舊「蛇竇」會否有「翻生」痕跡。他同時表示，就今年以言，以較新行跡如燒焦草痕推測，或見「蛇竇」改變方式僅作歇腳用。

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外藉人士享受自然 反令賊人有機可乘

臨近假期，不少人將外出旅遊，成為賊人下手的好時機，據過往記錄顯示，賊人通常「取易不取難」，鎖定沒人看守、未有安裝防盜裝置、閉路電視等村屋。陳澄傑指部份賊人會先於早上進行「踩線」，以手機定位等記下相關位置，再於晚上時分待屋主入睡，以攀爬、撬門窗方式進入屋內，犯案時間由5至30分鍾不等。他補充，部份外籍人士因環境自然租住村屋而，其景觀較佳，因而未有加裝鐵欄等等，反令賊人有機可乘。

罪犯或以柴刀作工具。（黃偉民攝） 爆竊犯組隊行動 分工有序

陳澄傑表示，爆竊犯多數戴上口罩，手套以及攜有螺絲批等物品，通常以兩至三人一組作行動，一人負責「爆」，即撬門或窗，而身形較瘦削者則負責入屋。陳表示本年七月中，警方拘捕五名內地人，其中四人由他人透過的士台所安排的的士，從坑口永隆路到西貢仁義路石坑圍準備爆竊。