【西貢冬防】村巡日常　爆林搗賊竇　好腳頭隊員城城屢撞正疑人

「冬防」期間，西貢警區加派人手進行巡查防止爆竊案，鄉村巡邏隊（村巡隊）其中一項任務便是巡查疑人。有別於城市巡邏警，村巡隊成員日復日的的郊外巡視把皮膚曬得黝黑，穿上軍裝軍靴、背上負重的裝備便於山徑中遊走，往深山密林前進，亦不需地圖全憑經驗「爆林」。村巡成員城城經常於巡查期間撞破疑人，屬隊內「翻撞」疑人機率極高的成員。

村巡隊成員需巡視山徑。（黃偉民攝） 行動迅速俗稱「火車頭」 背重量裝備追犯

鄉村巡邏隊（簡稱村巡隊）的工作，包括在偏遠地區、村落、山徑等地方進行巡邏。西貢村落經常發生村屋爆竊案，以往曾發現賊人匿藏於密林中，村巡隊其中一個任務便是巡查山徑尋找疑人。成員如遇見爆竊罪犯需要迅速行動，截停罪犯。西貢分區助理指揮官署理總督察陳澄傑指，行動快速的成員俗稱「火車頭」，快速向前衝、追捕罪犯。有別於城市巡邏警隊，村巡會被「放上山頭」，於山徑中巡視，由於並非隨處便可得到水源，成員需攜備水樽，同時要背上大量裝備，包括主要的軍裝裝備，如槍、子彈，以及厚手套、電筒等等，這些裝備均有一定重量，遇到可疑人時便要背同重量裝備追截。

以往山巡隊曾於密林中發現「蛇竇」。（黃偉民攝） 行山不需地圖 以經驗巡山「爆林」

西貢村落經常發生村屋爆竊案，以往曾發現賊人匿藏於密林中，以簡單物料搭成帳篷。陳澄傑指，村巡隊成員對山徑路段相當熟悉，成員往往可以尋找最合適的道路行走山徑、以經驗「爆林」，因為熟路亦可到達舊「蛇竇」、「鬼崇路」，翻查及尋找疑人的匿藏點。西頁分區警署署長譚潔強表示，村巡隊成員會在密林中尋找「蛇竇」，然而「蛇竇」並非一朝一夕便可尋獲，需要多番搜索，一次或行走20至30米，「四、五十次都未必搵到個竇」。同時，村巡隊成員行走山徑時，亦會主動與行山人士溝動，在他們身上嘗試搜集相關罪案消息。

村巡隊成員林鎮邦（左一）、西頁分區警署署長譚潔強（左二）、西貢分區助理指揮官署理總督察陳澄傑（右二）、村巡隊成員朱先達（右一）

巡查多番撞獲疑人

綽號「城城」的村巡隊成員林鎮邦，喜好行山、亦曾參加毅行者，他先後兩次駐守西貢鄉村巡邏隊，共四年經驗。城城「撞正」疑人機率非常高，經常於巡查期間成功撞破疑人，城城曾經於山頭撞見可疑人，對方情急扔下背包等隨身物於山頭便逃走，及後警方出動警員搜索，最終被城城與隊員於山頭重新尋獲該個背包，找到鐵筆等爆竊工具。去年10月，城城於北港山邊進行非法入境者掃蕩，於山上水溪旁發現一個帳篷，一名男子立即往山上方向逃走，追截後雖失去蹤影，但城城及隊員於帳篷內發現多件與多宗爆竊案有關的衣物，又在一個腰包內發現一名中國藉男子的身份證。

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綽號「穿山甲」 綠軍裝免被蚊蟲咬

翻查資料，鄉村巡邏隊綽號為穿山甲，成立初期為負責鄉交地區的治安，至90起，由於不少偷渡客在郊野公園搶劫，或是進行爆竊行動，成員開始涉獵反偷渡事務。村巡隊成員每人隨身攜20至30磅的裝備，多數穿著綠色或迷彩軍裝以避免被蚊蟲叮咬，或被樹枝刺傷。