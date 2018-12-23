【法拉利翻車】六超跑車價近2,200萬元　70歲麥拿倫車主持五公司

失事的黑色法拉利車價約189萬元，意外後車頭嚴重損毀。 （潘安奇攝）

新界北總區交通部今晨在大埔道一帶進行打擊非法賽車行動，其間一輛黑色法拉利自炒翻車。警方在處理該宗意外時，有三輛涉事超級跑車企圖逃走，分別為姓莫47歲男子駕的白色林寶堅尼、姓梁51歲男子駕的黃色法拉利、姓周55歲男子駕的紅色法拉利，三人被警方在中文大學及赤泥坪村附近截獲，六名司機全部被捕。

翻查資料，涉事的六輛超級跑車分別有法拉利、林寶堅尼及麥拿倫，合共車價逾2,200萬元，其中一名被捕司機70歲，是姓黃的麥拿倫車主，他手持5間公司，業務包括投資及汽車。另該區區議員表示，上址經常有飆車黨在凌晨時分賽車，發出巨大聲浪，十分擾民。赤泥坪村村民亦就此多次投訴，促請當局盡快加裝「快相機」打擊賽車活動。

新界北總區交通部執行及管制組署理總督察江偉銘身後的黃色法拉利車價最貴，價值約231萬元。 （梁銘康攝） 六輛涉事的超級跑車包括三輛法拉利（分別為紅色、黃色及兩輛黑色）、一輛白色林寶堅尼及一輛銀色麥拿倫，六車車價合共逾2,200萬元。六名被捕的男司機年齡介乎36至70歲，全部職業報稱商人。其中發生意外的黑色法拉利，36歲姓彭的男司機及35歲女乘客為夫妻關係，意外後二人自行爬出車廂，受輕傷送院治理，並無大礙。 翻查資料，該輛失事的黑色法拉利，型號為F430 SPIDER F1，車主是一名姓彭男子，在07年購入，車價約360萬元。此外，被捕人士當中，最老一名為駕駛麥拿倫的70歲姓黃的司機，亦是車主，他全身作白色打扮，態度合作。根據查冊資料顯示，黃在本港手持五間公司，業務包括投資及汽車，亦有涉及橡膠滾筒生意，該輛麥拿倫在2012年購入，黃報稱住青衣，該輛麥拿倫車價近400萬元。 黃色法拉利最貴 由建築公司董事持有 而案件中車價最貴的一輛，是價值逾440萬元的黃色法拉利，型號為458 ITALIA，以一間建築公司名義在2011年購入，其董事為一名姓梁男子及一名姓呂女子，該名51歲梁姓男子在現場被捕。其餘涉事超級跑車包括一輛由私人公司名義持有、2011年購入的紅色法拉利，價值約410萬元，55歲姓周的被捕司機為該公司的董事；一輛由一名姓麥女子在2006年購入的F430 F1黑色法拉利，價值逾320萬元，今日由一名43歲姓黃的男子駕駛及被捕；以及一輛由47歲姓莫男子在2012年購入的白色林寶堅尼，價值約250萬元，他亦是今日涉嫌危駕的司機。

其中一名被捕司機被帶上警車。 （梁銘康攝） 九巴19死意外後 大埔尾位置時速70改50 沙田區議員蕭顯航表示，大埔公路為飆車一族常到之處，「因為貪佢多彎，有難度，好多人鍾意喺度賽車，唔只係最近嘅事，已經有十年八年」。蕭指上址多次發生交通意外，附近的赤泥枰村村民亦就此多次投訴，「一年不下三四次有交通意外，飆車黨就通常喺凌晨至天光時分喺上址賽車，好響好大聲，非常擾民」，帶同村民多次在區議會中表達意見，希望運輸署及警務處能接納意見，安裝偵速攝影機（俗稱快相機），惟已反映多次，當局亦未有處理。此外，蕭顯航認為上址多彎設計的路段非常危險，加上途中不斷轉換時速，令駕駛者難以適應，「上次九巴19死意外後，運輸署在馬料水段與大埔滘段交界近大埔尾位置由時速70改成50，但今次赤泥坪個位就不嬲都70，成條路不斷70同50咁轉，就算唔賽車，普通司機都好難適應，容易發生意外」。

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理工大學前機械工程學系工程師盧覺強表示，警方以數碼攝錄機偵測平均車速，即以相機查看行駛秒數，再以其路段距離除以時間，便可得知車速時間。香港汽車工業學會會長李耀培則指，警方埋伏式行動，相信其數碼攝影儀器為新式量度儀器，用法有別於定點式偵測器，定點式偵測車速儀器裝有鏡頭，可計算車輛所經過的燈柱數量，再以每個燈柱的距離以及車輛經過燈柱的時間，計算車速。他指，若以正常車輛時速約50至60公里，車輛兩秒會經過兩個燈柱。