【霸王區議員】「潛水」一日　彭振聲發道歉聲明認錯

平安夜（24日）一段「撻朵」喪鬧警員抄牌的影片激起全城民憤，矛頭直指北區區議員兼粉嶺圍村長彭振聲，惟當事人事後一直未有現身解畫。「潛水」一日後至聖誕節（25日）晚上，彭振聲終「跪低」發出道歉聲明，雖然承認事件，但「澄清」自己並無阻止警員抄牌。

▼村民意見不一 彭振聲「潛水」

有關影片於前晚傳出，一名自稱是區議員兼村長的男子，於某村落的咪錶露天停車場拍片大罵警員抄牌是「濫用警力」，又揚言向該警區指揮官投訴，尾段更夾雜粗言穢語，令全城側目。有網民認出涉事地點為粉嶺圍停車場，拍片者正是北區區議員兼粉嶺圍村長彭振聲。《香港01》昨重訪該停車場，村民對事件意見不一，有人慨嘆「身為村長講啲咁嘅嘢」、有人則稱「支持聲爺」，而彭振聲則全日均未有回覆或露面。

▼漏夜發道歉聲明 指無阻止警員抄牌

直至昨深夜11時許，彭振聲終於發出道歉聲明，內容指「對於12月24日晚上本人對執法警員在粉嶺圍停車場發出的不適當言論和舉動一事，本人特此向公眾及警隊衷心致歉！」同時他又澄清「沒有阻止警員對違例車輛進行票控」，並提及片段中的粗言穢語，只是在警員離開後與村民的對話，日後必會以正常渠道反映社區問題。

彭振華發道歉聲明承認事件。（區議會網頁） ▼警區高層力撐執法警員 據了解，事件傳開後，新界北總區指揮官郭蔭庸亦力撐相關警員執法。警方發言人回覆，上水分區人員於12月24日傍晚約6時半巡經粉嶺南圍期間，發現停泊於上址的車輛未有於停車收費錶繳付泊車費，遂發出六張定額罰款通知書；警員是根據法例及既定程序執行職務，致力以專業態度服務市民。當市民遇上警員執行職務時，希望他們能給予理解和配合。