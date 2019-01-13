【旺角站縱火】放火圖自焚　反被大火嚇怕　警方元州邨拉無業男　

鍾志明警司(中)向傳媒交代案情。(王譯揚攝)

昨日（12日）港鐵旺角站大堂內發生縱火案，警方今晚拘捕一名涉案男子。昨日早上，一名男子在港鐵大堂，近銀行中心Ｅ出口入閘機外，將易燃液體淋在地上，之後便發生火警，火舌及濃煙升上天花，令站內市民爭相逃走，火警由站內職員用滅火筒救熄，事件中無人受傷，但大堂地面有有燒焦及熏黑痕迹。



警方追查全站以及附近店舖閉路電視，今早亦在站內向市民進行問卷調查，最終鎖定一名男子，並在今日晚上掩至元州邨元健樓一單位，以縱火罪名將他拘捕。旺角警區助理指揮官 (刑事)鍾志明警司表示，被捕男子為59歲姓劉無業男，因患病及年紀開始老邁而產生輕身念，故隨機找地方自焚，而非想傷害他人。當時他以易燃物點著一些紙張，惟因見火勢猛烈而感懼怕，於是放棄死念逃走。鍾志明表示，不論任何原因在公眾地方或人煙稠密的地方縱火，都是自私不負責任行為，不能容忍。而涉案男子過往亦曾數次在港鐵站內因身體不適而召喚救護車，部份港鐵職員因此亦認得該名涉案男子。



由於港鐵站內的閉路電視有盲點，並未能清楚拍到當時的情況，探員於是將調查範圍擴大，追蹤至車站出口的閉路電視，用剔除法，在不同的地方追蹤閉路電視鎖定目標人物，並將他拘捕。警方亦在疑犯身上搜出打火機，一本疑用來燃燒的刊物，及帶走當時男子穿的衣物及背包作證物。

港鐵站內雖有閉路電視，但在大堂內覆蓋的範圍有限，有不少盲點，故過往不少站內發生的案件，如去年在深水埗站發生地盤工圖以鎅刀襲警，女警開槍事件，港鐵站內的閉路電視也未能覆蓋有關範圍，只得店舖內的閉路電視攝錄到部份過程。

旺角站昨日發生縱火案。(資料圖片)