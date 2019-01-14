【奪命車禍】車cam直擊翻車捲沙塵　67歲司機亡　子雙眼通紅赴院

今日（14日）早上約8時半，一輛綠van於城門隧道公路往沙田方向翻側，67歲小巴司機送院搶救後證實不治，車上16名乘客受傷。警方指，死者駕駛該路線約兩年，其兒子則透露他有多年駕駛經驗。涉事車cam片段其後曝光，顯示當時現場捲起大量沙塵。有小巴乘客指，小巴翻側前一度「嘭、嘭、嘭、咁撞埋壆」。 意外發生在早上繁忙時間，車輛一度倒灌至荃灣荃錦交匯處，現時城隧公路往沙田方向近美松苑的慢線仍然封閉。

新界南交通意外調查隊二隊胡聖提督察交代案情。（梁銘康攝） 受傷乘客18至58歲 新界南交通意外調查隊二隊胡聖提督察於10時許交代案情，他表示，意外發生在大約8時半，當時小巴失控撞向石壆，再駕駛一段路後向右翻側，期間沒撞及其他車輛。車上16位乘客受傷，年齡介乎18至58歲；67歲小巴司機被送往仁濟醫院後，於10時07分證實不治。該名司機入職駕駛此小巴線兩年左右，事發時為今日第三轉車。胡又指現場限速80公里，非交通黑點。警方會循司機精神狀況、機件方向及車速方面調查。現場未見有剎車痕。

死者駕小巴多年 67歲死者姓老，其太太、兒子及女兒趕到醫院了解情況。死者兒子雙眼通紅，表示死者駕駛小巴多年，但該小巴線則「唔係揸左好耐」，意外詳情要待警方交通部調查。

涉事車cam片段曝光（影片截圖） 車Cam曝光 死者放假後首日開工 意外後，涉事車cam片段曝光，顯示當時大量車輛途經，事發後現場捲起大量沙塵。死者同事、同為駕駛403號線小巴的吳先生在石籬小巴站表示，未聽聞死者平日患病或駕駛態度有問題，「（死者）係鍾意食煙啫」。而站長則指死者「放咗幾日假」，今天是首日開工。

尾座乘客：小巴撞壆連續發出巨響 小巴乘客黃先生眼角及手肘受傷，經治理後不需留院。黃先生在醫院表示，他乘搭涉事小巴線一年多，當時坐左車尾雙人座位的近窗位置，並繫上安全帶睡覺，然後突然聽到車上乘客尖叫，他驚醒後立刻抓緊窗邊柱，並聽到「嘭、嘭、嘭、咁撞埋壆」，小巴再向右翻側，他形容事件「好似拍戲咁」。意外後乘客有秩序地離開車廂。

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繁忙時間塞車 車輛一度倒灌至荃灣 受事件影響，城隧往沙田方向近美松苑位置一度全封，現場快線於早上約9時45分解封，由於意外發生早上繁忙時間，交通擠塞，車龍龍尾一度到達梨木樹位置，車輛更曾倒灌至荃灣荃錦交匯處，長達6公里的交通受影響，令車輛無法經大河道及德士古道離開荃灣。荃錦交匯處的車流其後已回復暢通。 運輸署於下午約12時半宣佈，因交通意外，城門隧道公路往沙田方向近美松苑的慢線仍然封閉。 駕駛人士只可使用餘下行車線行車。 現時上址交通擠塞。