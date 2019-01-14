【撞斃男童】觀塘小六生疑跑出馬路捲九巴車底　外傭痛哭﹕點會咁

今（14日）晚上8時許，一輛九巴16M路線雙層巴士沿觀塘協和街落斜，駛至同仁街臨時小販市場對開位置時，撞倒一名12歲姓鄭小六男童，他遭捲入車底。男童由消防救出，陷入昏迷，由救護車送往聯合醫院搶救。男童約於晚上9時20分證實不治。據了解，事發時外傭正拖著男童，惟男童鬆手由協和街往同仁街方向衝出馬路，之後於近斑馬線位置被巴士撞倒，再捲入車底。巴士司機正於現場協助調查，觀塘協和街現場交通非常擠塞。

外傭：點解會咁㗎！

男童被送往醫院時推床上染滿鮮血。外傭情緒激動，亦由救護車送院，她躺床抱頭痛哭，力竭聲嘶哭道﹕「點解會咁㗎！」其父親趕至醫院了解事件，緊抱約6歲兒子，擔心稱﹕「哥哥唔好有事呀！」而其胞弟亦傷心稱﹕「阿哥唔好有事呀！」據了解，事發時外傭正拖著男童，準備往會合鄭父及弟弟，惟途中男童鬆手，往同仁街方向跑，再衝出馬路，之後於近斑馬線位置撞到被捲入車底。

外傭傷心送院。(王譯揚攝)

事發後，男童父親慌忙衝入急症室內，抱緊一名男童，擔心稱﹕「哥哥唔好有事。」惟男童證實不治，其父母入內見最後一面。雙親腳步不穩，男童父親非常自責，警察拍膊頭加以安慰。