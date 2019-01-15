【撞斃男童】巴士工會：重型車難及時煞停　九巴：對意外感難過

意外現場協和街為斜路。(陳浩然攝)
昨日（14日）晚上8時許，一輛16M線雙層九巴沿觀塘協和街落斜，駛至同仁街臨時小販市場對開時，撞倒一名12歲姓鄭男童，他送院後證實不治。據了解，意外發生時外傭正拖著男童，打算跟父親及弟弟會合，惟男童鬆手再衝出馬路遇上車禍。
九巴職員權益工會理事長李國華表示，在落斜路段加上綠燈的情況下，車長以適當速度行車，若有人突然衝出馬路，與巴士只有一個車位的距離，即使司機即時反應煞車，大型巴士或重型車輛，仍不可能及時煞停：「就算行20至30公里都煞唔停，企高踩brake都收唔到。」而且用力急煞踩停巴士，車上乘客有可能受傷，釀成更嚴重的意外。他續指，若事發時車長已嘗試煞車，相信已是最好的反應。遇上此類意外，車長心情一定不好受。公司亦有為車長提供法律支援及心理輔導。
九巴回覆稱，14日晚上約8時，一輛16M線九巴駛至協和街近同仁街，一名男童衝出馬路，巴士碰到該名男童，男童送院後不治。九巴對今次意外感到難過，已立刻派員慰問其家屬，並會配合警方調查。
意外現場為觀塘協和街，上址雖並非交通黑點，但仍曾發生多宗大小事故，當中亦有途人不幸畢命。
去年(2018)5月10日早上7時許，一輛「紅頂」公共小巴，沿協和街落斜途至同仁街交界時，撞倒一名71歲過路老婦，她頭部重創昏迷，送院搶救後情況危殆，初步懷疑有人沒有使用附近的行人過路處橫過馬路。
2016年3月12日上午10時許，一輛小巴途至觀塘曉光街與協和街交界時，突然翻側，車上12人受傷，包括司機及乘客，所幸全部清醒，由多輛救護車送往聯合醫院治理。
2013年4月12日上午11時許，一輛小巴沿協和街上斜，途至近雲漢街交界附近時，撞倒一名橫過馬路的66歲女子，女事主頭部受傷，送院後死亡。
2012年9月18日晚上約7時，一名56歲男子駕駛小巴沿協和街往觀塘方向行駛，當駛至近協和街133號對開時，據報撞倒一名正在橫過馬路的45歲男途人，他其後再被一輛輕型貨車撞倒，被困於輕型貨車車底，最後由消防員救出。他頭部嚴重受傷，現場被證實死亡。