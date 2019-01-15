【撞斃男童】巴士工會：重型車難及時煞停　九巴：對意外感難過

意外現場協和街為斜路。(陳浩然攝) 昨日（14日）晚上8時許，一輛16M線雙層九巴沿觀塘協和街落斜，駛至同仁街臨時小販市場對開時，撞倒一名12歲姓鄭男童，他送院後證實不治。據了解，意外發生時外傭正拖著男童，打算跟父親及弟弟會合，惟男童鬆手再衝出馬路遇上車禍。 九巴職員權益工會理事長李國華表示，在落斜路段加上綠燈的情況下，車長以適當速度行車，若有人突然衝出馬路，與巴士只有一個車位的距離，即使司機即時反應煞車，大型巴士或重型車輛，仍不可能及時煞停：「就算行20至30公里都煞唔停，企高踩brake都收唔到。」而且用力急煞踩停巴士，車上乘客有可能受傷，釀成更嚴重的意外。他續指，若事發時車長已嘗試煞車，相信已是最好的反應。遇上此類意外，車長心情一定不好受。公司亦有為車長提供法律支援及心理輔導。



九巴回覆稱，14日晚上約8時，一輛16M線九巴駛至協和街近同仁街，一名男童衝出馬路，巴士碰到該名男童，男童送院後不治。九巴對今次意外感到難過，已立刻派員慰問其家屬，並會配合警方調查。

意外現場為觀塘協和街，上址雖並非交通黑點，但仍曾發生多宗大小事故，當中亦有途人不幸畢命。