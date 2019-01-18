【日系水果】揭平價貨產地之謎　扮九州士多啤梨　山東梨充韓梨

近日有網民在社交平台上載多張水果照片，聲言果欄售賣的所謂日本水果，有部分是混水摸魚的假冒日產貨，不只包裝簡陋，有些甚至連日文都打錯，穿崩位隨處可見，並勸籲市民慎防中伏。記者其後到果欄巡視，果然見到包裝特異、疑冒充日本九州的士多啤梨，而且價錢便宜。此外，有打著「日本引進」旗號的瑭玥梨，精美的紙盒寫上「馬耳山種植」，但南韓和中國山都都有馬耳山，有職員聲稱是韓國種植，也有職員直認其實是山東貨。

山東梨擺韓國梨？

中國韓國都有「馬耳山」 究竟來自何方？​

記者日前佯裝顧客在果欄選購水果時，有店員向記者推薦瑭玥梨，聲稱是「日本種（子），韓國種植」的韓國梨，且50元四個。瑭玥梨的綠色紙箱寫着「馬耳山種植」，貼紙字眼卻是「日本引進，馬山種植」。一字之差，相差甚遠，「馬耳山」位於韓國全羅北道鎮安郡，而韓國亦有「馬山市」，但卻位於慶尚南道，一東一西，兩者並非同一地點。而且中國山東亦有「馬耳山」，令人混淆產地究竟來自何方。其後記者再到果欄詢問其他水果檔，有關同款瑭玥梨的產地。有店員直言瑭玥梨是內地梨，在山東種植，並非韓國種植，並指：「邊有咁平啊？如果係外國如日本梨，都要50蚊一個。」

二維碼顯示中文網頁 宣傳圖片與微信商店一樣

其後記者再掃瞄瑭玥梨上的二維碼貼紙，卻發現網頁是一個名叫「順佳果園」的中文網頁，網頁內容簡單，只有多張圖片，並無韓文介紹，亦無列出產地等相關資料。不過網頁圖片卻與內地一個微信水果商店一模一樣，而該微信商店卻是用來宣傳翠玉梨，同樣令人懷疑瑭玥梨到底在何處種植。

士多啤梨盒上日文：紅色創造了一個新的靈魂

第二款水果是聲稱是來自日本九州的士多啤梨，記者曾兩次向職員查詢其中一盒的士多啤梨的產地，果欄職員多次重申是來自日本九州，而且價格便宜，一盒僅售90元。惟該盒包裝非常奇異，並無列出產地、品種、等級及生產者等內容，與一般日本正裝包裝不同，僅有兩行日文宣傳字，大致意思為「紅色創造了一個新的靈魂」，更奇怪的是上面亦印有「King Hung Boutique」等疑似中文拚音的英文，讓人模不着頭腦。

似模仿古都華 正貨約260元一盒

有果欄老闆表示，日本水果一定會標上產地，如盒上或包裝紙皆未有提到產地，一般都是冒充貨。從事水果買賣多年的陳錦輝表示，這盒90元九州士多啤梨應模仿古都華品種，市民只要比較價錢就會發現，因正貨約260元一盒，如僅售90元，就要提高警覺。

日本包裝驚現簡體字 「王时」扮「甜王」？

「王时」士多啤梨扮「甜王」 簡體字穿崩

另一款則是懷疑冒充來自福岡的士多啤梨，有網民上載一張聲稱是福岡「甜王」的士多啤梨，其包裝與正版福岡士多啤梨幾無差別，但卻印上「王时」字眼，記者日前再到果欄巡視時卻未有發現。陳錦輝解釋，日本包裝及標籤絕不可能出現簡體字，如有簡體字幾可肯定是大陸貨。而且該盒「王时」士多啤梨的日文字眼及文法皆有錯漏，就連福岡字眼「 ふくおか」都寫錯， 日本正貨產品是不可能犯這種錯誤。

冒牌貨日文字眼、文法會有錯漏

陳錦輝建議，市民購買來自日本的水果時，應仔細留意包裝上是否列明品種名、產地及生產者等資料，亦要注意有否奇怪的簡體字。惟陳表示，日本水果受港人歡迎，不少商人也懂得模仿日本包裝禮盒，印上產地及生產者等資料，不過日文字眼、文法總會有錯漏。

內地士多啤梨品質提升 與日貨九成似 惟「神粹差少少」

陳續指，近日內地種植的士多啤梨品質確有提升，外貌、色澤及尺寸與日本士多啤梨幾乎九成似，只是甜度及香度有差距，「神粹仲差少少」，市民憑肉眼分辨難度極高。有果欄老闆表示，不少商人會將內地士多啤梨放入日本正貨的盒子，魚目混珠，選購水果時要「靠經驗」。香港01記者向海關查詢，正等待回覆。

海關回應事件指，根據《商品說明條例》（《條例》），「商品說明」就貨品而言，指以任何方式及透過任何途經(例如透過口述)，就該等貨品或該等貨品的任何部分而作出的直接或間接的顯示，包括原產地。《條例》並沒有強制規定在貨品或包裝上必須列明資料，然而，在營商過程或業務運作中，所有標示或附在商品上的商品說明必須正確無誤。商戶如就有關貨品作出虛假或具誤導性達關鍵程度的陳述，可構成虛假商品說明的罪行。違反《條例》屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

市民若發現懷疑違反《條例》的活動，可致電海關24小時熱線2545 6182舉報。海關對接獲的舉報，都會作出了解和所需的跟進。