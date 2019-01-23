【九巴學生車禍】大埔男生疑衝馬路撞車尾昏迷　車長不知一度離去

【11:30更新】九巴回覆指，男童衝出馬路並踫撞到巴士右邊車尾位置受傷。 【10:00更新】警方在大埔墟巴士站尋獲涉事巴士，據了解為九巴。

今早近８時，一名15歲身穿校服的男生，路經大埔南運路一個行人過路處時，遭一輛巴士撞倒的車尾，男童頭部重創，倒地昏迷。涉事巴士當時未有停下，反而駛走。男童事後由救護員送往威爾斯親王醫院救治，家人及九巴職員到醫院了解事件，其中一名女親友在醫院傷心落淚，要由親友安慰。警方接報趕到現場調查意外成因及指揮交通。據了解，涉事的九巴車長，當時並未知道自己的車輛已撞到男學生，但其後得知事件，並返回現場了解。消息指，有目擊者看到當時的行人燈為紅燈，懷疑男童突然倒下，撞向九巴車尾。

全校師生表示關懷

受傷男童姓何，為羅定邦中學中三學生。校方今早回覆指，有男學生遇上交通意外，頭部受傷。校方已派副校長及學生支援主任即時趕至醫院陪伴同學及家長，了解學生情況。事件現階段已交由警方接手調查。全校師生表示關懷，並希望受傷男生盡快康復。

九巴：男童衝出馬路 碰撞到巴士右邊車尾受傷

九巴回覆指，今早約８時，一輛71K線九巴在大埔南運路於交通燈號亮著綠燈時駛過，一名男童衝出馬路並碰撞到巴士右邊車尾位置受傷。車長得悉事件後立即主動聯絡警方。九巴已派員到醫院慰問傷者，並會協助警方調查。

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救護員將男童送院救治。 （互聯網）