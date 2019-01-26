【觀塘工廈火】僭建鐡皮屋被燒剩支架　現場遺下點火器

昨（25日）凌晨3時23分，開源道55號開聯工業中心5樓中庭天井發生火警，大火焚燒近4小時終救熄。消防指，由於起火的構築物疑違規，撲救其間消防員需不停搬開貨物才可推進，撲救時難度大增。事隔一天，部份升降機暫停使用，起火樓層仍然有濃烈燒焦味，走廊地下有積水未乾，而天井位置部分的僭建鐡皮屋更燒剩支架及大量雜物，暫未有人到場清理。

開源道55號開聯工業中心5樓中庭天井的火警事隔一天，香港01記者今（26日）早重返起火工廈，大堂貼出通告指，受火警影響，影響部份樓層的電力供應，因此貨運升降機暫停使用，預計一至兩天才恢復正常運作。

起火天井留下大量雜物 包括點火器

當記者到達起火樓層，仍然聞到濃烈的燒焦味，走廊仍有積水未乾，清潔工都忙於清理走廊雜物，不過較少租客返回單位執拾。而起火的天井位置，鐡皮屋都燒至熏黑，部分更只燒剩支架。現場留下大量雜物，包括手推車、點火器及疑似抽水箱，暫未有人到場清理。

有租客透露，天井位置的僭建物已存在十多年，相信主要作貨倉用途。另外亦有商戶指，數月前開始，一對中年男女不斷搬物品到涉事的違規建築內，原本透明的玻璃可望到天井的位置，但兩名男女搬入後，用紙封住玻璃，便不能得知內裡情況。

屋宇署近3年前曾發清拆令

屋宇署回應指，事發後接獲消防處通知，派員到發生火警的現場視察，發現起火的處所為僭建物，但有關樓宇並沒有明顯結構危險。根據記錄，屋宇署已於2016年3月根據《建築物條例》向有關業主發出清拆命令，著令其清拆該僭建物。屋宇署會聯絡有關業主，敦促其盡快安排清拆上址的僭建物，並會繼續跟進。