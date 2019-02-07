【柴火年糕】土灶慢蒸15小時　西貢鹽田梓村民分享巨型圓籠茶棵

年糕是華人家庭過農曆年必備的賀年食品，寓意年年高昇，客家人將之稱為「茶粿」。懷舊民間小食如今買少見少，在西貢鹽田梓卻有一名青年「傑仔」，每年鍥而不捨親手製作茶粿，逢年初三派給街坊及遊客，讓大家能重溫一份古早風味。由於傑仔製作的是巨型圓籠茶粿，過程需劈木燒火，汗流浹背，為的是承傳客家文化，吃下的除了是煙韌的糯米團，還是一份難捨難離的鄉土情懷。錯過今日的派發活動，市民在下周六（16日）仍有機會親嚐散發竹葉香氣的客家茶粿。

不少人特意到鹽田梓品嚐客家圓籠茶粿。（陳諾希攝）

年初三赤口，忌拜年，大清早，在西貢鹽田梓人群卻駱驛不絕。鐵皮頂下傳來陣陣香味，陳家傑與一眾義工正在煎茶粿，派發給到場人士。巨型圓籠茶粿製作需時，瞬間便派發完畢，記者有幸試吃一口，圓籠茶粿的特色除了是大，咬下去沒有椰汁味，卻比外面吃到的年糕更煙韌。

每塊散發著幽香的圓籠茶粿，均藏著製作者的心血。 （陳諾希攝） 預早七日製作 室溫「攤凍」又七日 傑仔是鹽田梓原居民，早已搬出市區居住，每年新年卻會堅持提早「回鄉」，製作巨型圓籠茶粿。「茶粿」是客家人說法，實際是年糕，客家茶粿遠近馳名，傳統的巨型圓籠茶粿製法卻將近失傳。傑仔指，如需初三派茶粿，便需預早七日製作，首兩日預備材料，例如劈好樹幹、準備大量的糯米粉等，製作當日亦邀請了義工幫忙，將大團的糯米粉混上糖和水，一起攪拌成粉漿，再倒進以竹葉圍好的蒸籠內，以柴火蒸15小時，倒漿、煽火，每小時再加柴加水一次，少點力氣與毅力都不可。蒸好後，原來還要「攤凍」七日才完成，「上年試過放雪櫃雪，點知會碎，所以都係用返室溫攤凍好啲，雖然時間會長啲」，每份傳統風味，都是真功夫，偷步難成事。

每年初三，九龍東醫院聯網的醫護均會到鹽田梓幫忙煎茶粿及派發。 （陳諾希攝） 「紅衫軍」扒龍舟相遇原居民 每年義助煎茶粿 鐵皮頂下有一隊「紅衫軍」，原來是九龍東醫院聯網的員工，他們在戶外煎茶粿，再切割成小塊分予到場的街坊及遊人。把九龍東與鹽田梓連成一線的，源於四年前一次扒龍舟活動，九龍東醫院聯網的員工，扒到鹽田梓時，被這裡的風景及文化深深吸引，並認識了傑仔，約定每年初三都來當義工，協助煎茶粿及派發的步驟，喜慶洋洋。更重要的是，在目前醫院的艱難日子下，能讓一眾醫護忙裡偷閒，其中伊利沙伯醫院泌尿外科顧問護師杜海柱對此感到非常開心，「可以感受節日氣氛，喺咁忙嘅工作上唞吓氣」。

義工之一的杜醫生（右二）認為協助派發茶粿「可以感受節日氣氛，喺咁忙嘅工作上唞吓氣」。 （陳諾希攝）

陳家傑（左二）與義工感情要好，今晚將一起吃盆菜。 （陳諾希攝） 下周六再派發兩底 「派埋出面開心啲」 傑仔表示，親製巨型圓籠茶粿的活動已有數年時間，每年派四底，初三派兩底，現時有兩底仍在製作中，在本月16日在翠塘花園派發，「原本淨係喺度派，但派埋出面開心啲」。為了準備九日後的茶粿，傑仔今早7時已開始蒸茶粿，預計今晚10時完成，如此「勞師動眾」，為守護客家文化出一分力，「當係宣傳吓，唔想佢失傳，亦想趁呢個機會，等啲親戚過時過節番嚟聚吓」。追求完美的傑仔表示，目前仍未製作到「似樣」的圓籠茶粿，會繼續改良。 忙碌過後，傑仔今晚將會與一眾義工吃盆菜，「屋企人自己整，第一年同義工一齊食」，惟他笑說製作圓籠茶粿已筋疲力盡，下年未必再有自製盆菜環節。

巨型圓籠茶粿製作逐格睇