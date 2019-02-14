【情人節血案】屯門赤裸情侶受刀傷　裸女滿面血內褲男頸中刀昏迷

今日（14日）情人節早上9時12分，屯門新墟青山公路新墟段79-95號大廈「竹苑」，一名女子報案指，上址一男一女有刀傷。警方接報後到場調查，兩名傷者均送往屯醫治理，男子昏迷搶救中，臉及頸部受傷，女子則清醒，頭及手部受傷，兩名傷者均送往屯醫治理。案件現時交由屯門重案二組進行調查。

現場可見大廈正門及後門位置均有血跡，多名警員到大堂信箱位置進行調查，並於拉起封鎖線，地下遺下血跡及紙巾。

張先生指，當時於大堂目賭女傷者全身赤裸、滿面是血在看更值班位置。（陳諾希攝）

女傷者全身赤裸滿臉血 男傷者手勢示意報警

據了解，當時男傷者負傷衝出大廈，並以手勢示意附近店舖職員協助報警求助，當時男傷者仍然清醒，跌坐於地下。一名在附近的工作女職員表示，當時眼見該名男傷者上身赤裸僅身穿紅色內褲，手按後腦位置，身上多處有血跡，形容「好似全身被人淋紅油咁！」

另一名居於十樓的大廈居民張先生表示，當時於大堂目賭女傷者全身赤裸、滿面是血在看更值班位置，他見對方手掩面部有刀傷，欲幫她報警，惟傷者則著他不要報警，該名女子不會廣東話，以手勢表達二樓位置有疑為「大佬」。及後他走到後門位置，發現另一名男傷者，救護人員當時已為他包紮頭部傷口。他表示，相信兩人並非本地人。張先生又指，自己於上址居住多年，指未曾見過傷者，今日亦未有聽見求助聲音。