【狂撼鐵騎士】筲箕灣豐田將男鐵騎撞到飛起　網民：以為玩緊 GTA

周五（15日）筲箕灣有私家車失事，將路邊電單車以「骨牌式」撞跌，一名無辜鐵騎士更險成輪下亡魂。雖然車禍未有釀成慘劇，惟出事一刻的片段今日（16日）凌晨於網上曝光，可見鐵騎士遭鏟上車頭冚後墮地，痛苦呻吟；涉事司機事後「郁車、打燈、收鏡、泊車」的舉動更惹起熱議，有網民戲謔：「職業殺手嘅表現！」

私家車失控撞向電單車位，一名男鐵騎被撞上車頭再墮地。（Ringo Tam / 馬路的事討論區 影片截圖）

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● 男鐵騎被撞上車頭 「撻生魚」落地

相關長約52秒的片段被上載至facebook專頁「馬路的事討論區」，可見一輛黑色豐田私家車，沿耀興道掉頭右轉入耀東邨對開小巴站及電單車位的路面期間，突然失控加速撞向花槽石壆，繼而直撞泊於上址的一列電單車。適時一名男子正用車冚覆蓋其鐵騎座駕，猝不及防，當場被撞飛上私家車車頭，再反彈如「撻生魚」般背脊落地。

● 涉事司機收鏡泊車 查看受傷鐵騎

事後鐵騎士倒地，痛苦呻吟，但仍懂轉身趴於地上；至於涉事私家車一度傾斜橫亘路中，其後可見有人收起側鏡、打燈、向左駛回路邊、泊車停低，男司機最後落車查看倒地鐵騎士情況，並不停用手機電話，相信是報警求助，期間亦有向遠處揮手，懷疑是向其他駕駛人士或途人示意。

● 網民狠批：撞完人郁車係咩玩法？

片段曝光後即使引起網民熱議，不少人被驚險場面嚇倒，估計司機誤踩油門肇禍。大批網民亦對司機的「處理」手法感到詫異，「佢真係好好嘢，撞完人之後，打燈，摺埋鏡，泊好埋㗎車」、「撞完人郁車係咩玩法？」警方指，昨午5時47分接獲相關報案，事件中有九輛電單車損毀，涉事私家車司機姓黎（31歲）；受傷鐵騎士姓梁（38歲），他事後被送往東區醫院治理。

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