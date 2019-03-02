【觀塘奪命工傷】月華街重建　凱滙木方重擊工人墮斃　遺三子女

觀塘月華街發生奪命工業意外。上午10時35分，警方接獲報案，指一名42歲的工人在觀塘月華街凱滙地盤位置，被一條木方擊中頭部，當場陷入昏迷，救護員到場後，將傷者送往聯合醫院搶救，惜傷重不治，警方正調查意外原因。死亡遺下三名子女，最小只有一歲。

信置、華置與市建局合作項目

觀塘裕民坊目前正在推行重建計劃，其中一個大型新盤凱滙是信置（083）、華置（127）與市建局合作發展的項目。現場消息指，該名工人負責泥水工序，在8樓工作時遭一條一尺半長乘兩吋闊的木方擊中頭部，重創飛墮6樓後昏迷，姓梁41歲男工友見狀連忙報警，將其送院搶救，惜最終不治。警方經調查後相信事件無可疑，列作工業意外處理。

遺下妻子及三名子女 最小僅一歲

死者的工友及親人趕到醫院了解事件，據悉，死者姓丁42歲，是家中的經濟支柱，遺下妻子及三名子女，年紀最小的只有1歲，最大17歲，其胞姊認屍後傷心欲絕，當場灑淚。死者堂叔表示，死者入行多年，其妻身在內地，正趕回香港了解事件，涉事地盤所屬的發展商仍未與他們接觸。他又指，死者的長子正在台灣讀書，形容兩名求學中的子女「好勤力」，今早由胞兄通知他發生奪命意外，現時對死者後事費用及其子女的生活費頓感傍徨。

木方疑從23樓飛墮

工業傷亡權益會表示，已派出組織幹事趕赴醫院，為死者家屬提供緊急意外支援及一切必要的協助，並緊急要求承建商及發展商立即聯絡家屬，商討善後安排，促同類型工程停工，要求勞工處及警務處徹查事件是否涉及人為疏忽。勞工處表示，在接報後已即時派員到現場，正就意外原因展開調查。工聯會副會長兼建造業總工會顧問周聯僑則表示，丁當時在8樓間進行俗稱「包角」的泥水工序，不知何故天降木方，擊中其頭部，懷疑當時23樓進行木模板工序時，工作台有木方意外墮落，造成意外。按照一般施工程序，上面有施工進行，下方不應有工人開工，若工程進度需要必須充分評估安全風險，棚架工作台必須密封，並於對下幾層做好保險棚，慎防木方或其他雜物墮下擊傷他人。周聯僑呼籲承建商，有責任提供安全的工作環境給工人，工人在外牆工作時必須留意周邊工作環境，若發現有安全隱患，要立即停工或是拒絕工作。

前年荃灣新盤飛竹 插死退休男

2017年1月4日早上11時許，港鐵荃灣西站上蓋柏傲灣地盤對開，一名62歲姓蔡的男子在上址對開的海濱長廊散步時，突然遭一支2.5米長的飛竹擊中頭部，當場浴血昏迷，他被送往仁濟醫院救治，惟最後搶救無效身亡。柏傲灣由新世界及萬科置業（香港）合作發展，警方其後拘捕判頭。