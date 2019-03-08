【大圍車房命案】撤控拆局　驗屍揭死者曾吸毒　心臟無法負荷亡

大圍車房去年11月發生命案，三車房男制服刑毀GTR跑車的42歲男子何善恆，將他按在地上，何曾高呼「透唔到氣」，當警方到場後何陷昏迷，送院後不治。三名男子原被控以誤殺罪，至今日控方於庭上指，接獲驗屍報告並取得律政司意見後，撤銷三人控罪，當庭釋放。據了解，驗屍報告指死者之前曾吸食毒品，較大機會是受毒品影響致心臟無法負荷致死，不似是窒息致死。

死者偕同黨到大圍成興街打破一輛停泊於車房內的GTR跑車車窗。(資料圖片)

死者為新義安成員

死者何善恆42歲，據悉，他是黑幫新義安成員。事發於去年11月16日晚上，死者偕同黨到大圍成興街打破一輛停泊於車房內的GTR跑車車窗，兩同黨登車逃去，死者則被三名車房男子制服，被按在地上，當時死者曾多次高呼「透唔到氣呀」。警方到場後，他陷入昏迷，送院後死亡。

三名車房男子被控誤殺，他們依次為涉事車房的東主陳穗豪（40歲）、附近車房東主陳宗達（32歲）和附近車房職員鄭智斌（29歲）。案件經多次提訊，至今日早上再上庭，控方向法庭指，接獲驗屍報告及取得律政司意見後，決定向三名被告撤控，三人獲准當庭釋放，惟庭上未有解釋原因。

案發前曾吸食毒品

據了解，控方於昨日接獲驗屍報告及取得律政司的法律意見，驗屍報告指出，死者死因不似是被按地導致窒息死亡，而驗屍後發生他在案發前曾吸食毒品，較大機會是他受毒品影響，致心臟無法負荷身亡。本案件原定於下周再上庭，惟昨日接獲上述報告後，提前至今晨上庭，三名被告獲撤控及當庭釋放。