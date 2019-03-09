【深水埗翻小巴】警署對開撞七人車　紅Van翻側冒煙　8人送院

深水埗警署對開發生涉及小巴翻側的車禍，11人受傷，其中8人需要送院。周六（9日）凌晨約零時50分，姓謝（43歲）男子駕駛由荃灣開往佐敦道的紅頂小巴，沿荔枝角道往旺角方向行駛。途經與欽州街交界、近深水埗警署對開十字路口時，一輛七人車恰巧沿欽州街駛往大角咀方向，兩車收掣不及，猛烈相撞。

● 11人傷 ８人送院

意外後七人車撞毀路中鐵欄及安全島，小巴則飆前10多米至荔枝角道392號對開、全車向右翻側，橫亘路中，擋風玻璃爆裂，雜物散滿一地，冒出大量白煙。小巴上多名乘客被困，連同七人車司機在內，最少有11人受傷。消防啟動大量傷者應變措施，大批乘客在路邊即場接受治理。最終兩車司機、四男兩女小巴乘客（19至43歲），合共八人送院，有人送院時需要戴上頸箍及氧氣罩。

● 七人車司機：係架小巴衝紅燈

七人車車頭在意外後亦嚴重毀爛，姓黃（31歲）男司機幸僅受輕傷，他憶述車禍一刻仍猶有餘悸，並指自己當時按照交通燈號行駛，懷疑小巴衝燈釀成意外，「架小巴係衝紅燈，都嚟唔切反應就撞咗，有其他司機有車cam可以做證人！」警方事後封鎖現場調查車禍原因，交通一度受阻。

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意外後小巴冒出大量白煙。（鍾一鋒‎ / 小心駕駛(討論別人駕駛態度)）

紅頂小巴與七人車相撞後翻側。（賴南秋攝）