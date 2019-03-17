衝路障獅子山隧道爆追逐戰　警拘44歲醉駕男子

新界南總區交通執行及管制組特遣隊人員今日（17日）凌晨在區內進行反非法賽車及代號「QUICKCHASER」的反酒後駕駛行動，在區內多個地點設置流動呼氣測試中心及路障。一名44歲司機高速越過獅子山隧道公路呼氣測試路障，與警方追逐十公里，最終在大圍道被截停，涉「危險駕駛」及「酒後駕駛」被捕。

特遣隊人員於獅子山隧道公路向184名司機進行隨機呼氣測試，當中三名年齡介乎29歲至44歲的男司機未能通過酒精呼氣測試，涉嫌「酒後駕駛」被捕。其中一名44歲姓李男司機沒有按照人員指示停下，並以高速駛離現場，人員隨即展開追截十公里，至大圍道近積信街截停及拘捕該名男司機。追捕期間，該司機曾橫越雙白線及五次不依照交通燈號指示，亦未能通過酒精呼氣測試。他涉嫌「危險駕駛」及「酒後駕駛」被捕。

兩名男子涉嫌非法賽車被捕。（政府新聞處圖片） 警反非法賽車荃灣截兩跑車 另外，特遣隊人員凌晨發現一批跑車高速行駛，於是在屯門公路一帶監視，並發現先有兩部跑車，其後有多輛跑車沿屯門公路行駛。人員偵測到該七部跑車往荃灣方向高速行駛，隨即展開追截，並於象鼻山路近荃錦交匯處截獲其中兩輛跑車。白色跑車上28歲姓葉男司機及黑色跑車上25歲姓曾男司機涉嫌「非法賽車」及「駕駛時沒有第三者保險」被捕。

所有被捕人士已獲准保釋候查，須於四月中旬向警方報到。 涉事車輛已被拖往大欖涌車輛扣留中心作進一步檢驗。警方呼籲各駕駛人士，非法賽車是嚴重罪行，一經定罪，可能會被判處監禁12個月和停牌至少12個月。其次，當駕駛者被判非法賽車罪成時，該名駕駛者有可能違反第三者保險內的條款而導致保險失效，並另外判罰款一萬元及監禁12個月，及吊銷駕駛執照12個月至三年不等，車輛並且會被吊銷牌照及被扣押。 警方會繼續加強執法行動以打擊相關違例罪行，以保障市民安全，各駕駛人士切勿以身試法。

警方強調，根據《道路交通條例》有關「賽車及速度試驗的限制」的條文，任何人推廣或參與 ——

(a)車輛之間在任何道路上的速度競賽或試驗；

(b)人與人之間在任何道路上的競賽或試驗；或

(c)牽涉車輛或行人在任何道路上的任何其他形式的比賽，而未經警務處處長書面同意，或違反在批給該同意下施加的任何條件，即屬犯罪。