【西隧車禍】意外當日更表曝光揭管理亂象　全民皆兵巡邏恐延救援

三月初，西九龍走廊西隧管制範圍內發生奪命車禍，一輛城巴直撼死火停下的貨車，導致兩個家庭破碎，西隧當日遲遲未能到現場處理貨車死火，被揭內部管理混亂。香港01接獲知情人士踢爆指，西隧前線人手由開通時的34人，減至現時僅20餘人當值。車禍當日早更只有24人當值，人手不足，無力同時處理多宗事故。 意外後，西隧公司被批評出錯釀車禍，管理層為加派人手巡邏「補鑊」，連搶救車人員亦要變成入巡邏員。惟知情人士透露，一旦有事故發生，搶救員須先趕回停車場換搶救車，或未能及時處理事故。

記者現場觀察，有西隧職員維持交通秩序。（陳蕾蕾攝）

開通初期前線人手編制達34人

2019年3月4日，西九龍走廊西隧管制範圍內，一輛貨車死火一小時無人理會，結果一輛城巴直撼貨車釀成兩死意外。車禍過後，西隧公司被質疑出錯釀悲劇。西隧三度回應指，事發同一時間，人員正處理管道內一宗四車車禍；電子鏡頭當時未有轉動至肇事方向；巡邏人員正巡邏隧道範圍其他地方；支援人員須經連翔道才可到達現場，人員盡快於7分鐘內到達，但意外在人員到達前剛剛發生。

人手不足 曾只得18人開工

不過，有知情人士踢爆，西隧公司的問題癥結在於長期人手不足。他透露，西隧初開通時，前線人手編制有34人，當時運輸署會定期檢查是否有足夠人手，惟近年來人手一直減少，不計算兼職收銀的話，平均只有約24人當值，曾試過有人請假，只有18、19人開工。

意外當日24人當值

據知情人士了解，車禍當日早更只有24人當值。當日碰巧發生四車車禍，各崗位都調派人手支援，「拖車各樣，全部人落晒去做……人就已經唔夠，上高控制室望住晒個焦點（四車車禍）啦，嗰度（壞車）肯定冇人理，就算有，再抽啲人去都有排抽調到。」涉事電子鏡頭當日未有拍到車禍現場，故一直無人知悉有壞車，「Cam可以轉，但上面（控制室）有冇人呢？」直至有駕駛人士通知，公司才派員前往，但「遲咗成個鐘頭啦。」

繁忙時間至少有17名前線人員。（陳蕾蕾攝）

監測出入口路況 兩人變一人

知情人士稱，西隧前線人手編制為24小時三更制，共有四組人輪流上班。香港01記者取得西隧員工的更表，顯示西隧的前線人員，包括港島、九龍兩邊的制服主管、不同的主任、壞車搶救員、高級交通主任、收銀員等等，而清潔、維修、工程人員不計算在內。消息指，一旦有同事取假，職員或要「單拖」工作，例如監測九龍出入口路況的人員需要兩人，但有時只有一人，「一個搞掂啦，尤其是返夜，你唔夠人呀嘛，一個做晒囉。」

每宗壞車要三人處理 搶救員曾「單拖」赴現場

他舉例指，壞車小隊共四人，包括一名主任及三名搶救員，但其中兩名壞車搶救員分別被安排監測香港、九龍兩個出入口的路況。然而，每宗壞車須由一名壞車主任、一名搶救員及一名高級交通主任處理。若同一時間發生多宗壞車，監測出入口的壞車搶救員需趕回九龍行政大樓停車場取搶救車，再往現場，「有時人手唔夠，等唔切，個搶救員會自己一個人去住先。」

更亭有職員當值。(陳蕾蕾攝)

每10至15分鐘巡邏一次 車上只有一人

知情人士透露，在3月4日的車禍後，西隧管理層大為緊張，下令半小時便要巡視一次，而運輸署亦要求隧道公司定時巡邏，每個位置要每15至30分鐘巡查一次。香港01記者於周三（3月20日）下午到西隧附近行人天橋觀察約兩小時，發現西隧巡邏車進行巡邏的班次緊密，每10至15分鐘便有屬西隧、車身印有「西隧」字樣的黃色巡邏車，由行政大樓停車場駛出，往香港或九龍方向巡邏，通常一輛巡邏車回來後，另一輛車便會於數分鐘內出發巡邏，一小時內平均各有三輛車，往九龍方向或香港方向巡邏。記者更見一輛巡邏車連接巡了五次，車輛返回行政大樓後，便立即再駛出往九龍方向行駛；就現場視察，每輛巡邏車上只有一名司機，巡邏約10分鐘後便返回行政大樓。

為增加巡邏密度 抽調無關者進行巡邏

知情人士表示，西隧在人手不足的情況下加強巡邏密度，加上負責巡邏的人員早年已由五人縮減至三人，西隧惟有抽調無關者，包括壞車搶救員協助巡邏。搶救員被派往無間斷巡邏，一旦有事故發生，搶救員須先趕回停車場換搶救車，或未能及時處理事故，「唔塞車五分鐘返到嚟，但突發有壞車撞車，（如果塞車）搶救員返唔到架喎。」

記者現場所見，每隔10至15分鐘便有屬西隧、車身印有「西隧」字樣的黃色巡邏車開始巡邏。（蔡正邦攝）

事發後無即時增加人手

香港01取得的西隧員工更表顯示，發現意外翌日，早更只有21人當值，比意外當日的24人更少了3人，而3月15日早更當值人數更只有19人，反映在車禍後，西隧沒有即時增加前線人手。

記者就人手問題，於3月19日向西隧查詢，知情人士透露，西隧公司於3月21日忽然增加人手。記者查看最新的更表，發現3月28日有28人當值，明顯比之前的24人多了四人。

知情人士稱，西隧原來只准員工補鐘頂更，突批准以「補水1.5」向每更加派三名人手，巡邏員由三人增至五人，他懷疑西隧公司在媒體壓力下臨時「補鑊」。記者查詢後，西隧增加了巡邏員人數，搶救員可返回自己崗位，於意外發生時及時趕往現場處理。3月25日，記者再往西隧觀察，發現往每小時有三至四輛車出發巡邏，相隔數分鐘便有一輛車出發巡邏，符合運輸署的要求。

西隧專營公司未就查詢回應

香港01記者就事件於3月19日向西隧查詢，惟西隧一直遲遲未回應。

運輸署：要求西隧3月內提交事故詳細報告

運輸署則回應指，根據《西區海底隧道規例》，西隧有責任提供足夠的服務車輛和曾受訓的隧道人員處理隧道範圍內的事故，包括車輛故障、意外及阻塞。運輸署有定期派員到專營隧道不同時段檢查營運狀況，例如隧道人員和服務車輛的數目、隧道系統是否運作正常等，以確保專營公司按照規例營運和管理。運輸署又指，西隧因應其營運需要訂定每更人手編制，以確保運作正常。運輸署又透露，西隧專營公司已提交初步資料，運輸署要求西隧於本月內會再提交詳細報告。