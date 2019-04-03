【羅國勤失蹤】疑為漏氣艇母女殿後體力透支　義工隊大澳出海搜索

周日（31日）任職工程師的43歲男子羅國勤，於二澳划獨木舟前往大澳時失蹤，其友人於網上號召義工隊尋人，警方、消防及政府飛行服務隊大澳對開海域連日搜索，惜仍未有發現。羅國勤朋友稱，羅當時協助一艘漏氣的獨木舟而殿後，估計因風浪漸大，體力透支的情況下失蹤。

羅國勤朋友在網上號召義工加入「大澳搜索隊」，租用數艘船隻，在大澳附近海域一帶搜索。今（3日），事主朋友連同義工一行十多人抵達大澳碼頭，帶備望遠鏡、對講機登上小船，到附近海域搜索。

一行11人共7艘獨木舟出海

事主友人向記者憶述當日情況，一行11人共7艘獨木舟，由二澳出發至大澳。打算回航之時，一艘由母女乘坐的雙人獨木舟突然漏氣，羅國勤遂留下協助母女，等待其他人回來接走。友人強調，當日天色良好，風平浪靜，至母女艇漏氣後，海面風浪漸大，估計羅國勤出現體力透支的情況。當大隊接走母女再回程接他時，已經連人帶艇在海中失去蹤影。友人指羅國勤具有豐富的划獨木舟經驗，幾乎每個月都會出海，「佢係幫人」並非明知大浪仍堅持出海。

今早約11時，消防輪在二澳一帶搜索。（鄧詠中攝）

羅國勤划獨木舟失蹤 警呼籲提供消息 周日（31日）傍晚6時許強烈季候風信號生效期間，警方接獲與事主同行的36歲姓王女子報案，指他們11名男女及1名小童，下午2時許在二澳出發，划獨木舟前往大澳，惟划至牙鷹角對開海面，失去一艘獨木舟的行蹤，7艘獨木舟中，最終只有6艘到達，懷疑其中一艘獨木舟「反艇」。失蹤的羅國勤失身高1.75米，中等身材，黃皮膚，蓄短髮，他當時身穿黃和白色上衣，深色長褲。 警方呼籲任何人士如曾見過羅或有失蹤者的消息，請致電3661 1726與調查人員或任何一間警署聯絡。案件列為在香港水域搜救及失蹤人士事件。